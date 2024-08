L’intreccio poesia e musica popolare al Premio Ischitella-Pietro Giannone (9)

Paula Gallardo e i suoi cori, in particolare il Nuovo Coro Popolare, sono stati la colonna musicale di numerose edizioni del Premio Ischitella-Pietro Giannone. E lo saranno anche quest’anno.

Chi è Paula Gallardo

Paula Gallardo. Nata a La Plata (Argentina), diploma di Maestro di Musica e Professore di Educazione Musicale (per l’insegnamento della musica nelle scuole di ogni grado e nel Ciclo Inferiore e Ciclo Medio dei Conservatori di Musica) col massimo dei voti al Conservatorio “G. Gilardi”. Ha studiato pianoforte (VIII anno) e composizione e ha frequentato il Corso di Direzione Corale del M° O. Escalada. Si trasferisce in Italia nel 1990 dove frequenta il Triennio Superiore di Composizione presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia con il M° E. Alandia e nel 1999 consegue il Diploma Superiore di Composizione con il massimo dei voti. Svolge attività come docente, pianista e compositore. Molti anni (oltre 3 decenni) d’insegnamento a persone comuni. Attualmente tiene corsi di educazione musicale iniziale e di coro dai 3 ai 102 anni. Diverse sono le incursioni in vari generi musicali in qualità di interprete e di compositore-arrangiatore (musica classica, salsa, tango, musica klezmer e musica per bambini).

Il Nuovo Coro Popolare

Nato nel 2014 nell’Associazione Centro Studi Atelier Centodue di Torpignattara il coro ha un repertorio di canti della tradizione italiana, in dialetto e in lingua. Ha esordito nella Protomoteca in Campidoglio (febbraio 2015) nella premiazione di “Salva la tua lingua locale”. Partecipa a manifestazioni di poesia dialettale: “L’Arte nel Portico” a Colli Aniene, “Due giorni di Poesia” a Ischitella (FG), nel Teatro di Tor Bella Monaca e alla presentazione di Poesie 1968-1978 di Achille Serrao alla Casa della Cultura di Villa De Sanctis. Partecipa alle rassegne corali: “Cori sotto l’albero”, “Fiano in canto”, “Alta Pusteria International Choir, “Monaster Cantando”.

Una bella storia d’amore sbocciata ad Ischitella

Paula Gallardo ed il poeta Achille Serrao, ideatore principale del Premio Ischitella-Pietro Giannone, mi hanno sempre ritenuto ’responsabile’ del loro incontro amoroso e di quello che ne è seguito. Il loro amore in effetti è sbocciato a Ischitella nel corso di un’edizione, il 3 e 4 giugno 2006, del Premio Ischitella-Pietro Giannone, nella quale riscossero un vivo successo le esibizioni del “Coro Accordi e Note” di Roma che rappresentarono una felice e straordinaria colonna sonora dell’evento con concerti di canti della tradizione dialettale italiana, in particolare di quella romana e napoletana. Conservo il ricordo di una foto in cui, Paula, folgorata dalla calda voce di Achille, lo guarda incantata mentre canta il suo cavallo di battaglia: Fenesta vascia. ⟫.

Dal loro amore ha preso vita Maria Elena che fin da piccola ha partecipato alle varie edizioni del Premio e nelle ultime edizioni anche in veste di cantatrice e voce solista e con strumenti musicali.

