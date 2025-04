“L’Isola che non c’era”, edizione 2025

Nuova edizione per il bando “L’isola Che Non C’era” ideato dall’Ufficio Politiche Giovanili di Roma Capitale. È stato pubblicato l’AVVISO, aperto ad Associazioni ed Imprese, per l’edizione 2025.

“L’isola che non c’era” nasce per dare nuova vita e colorare piazze, parchi, mercati e luoghi dei Municipi con musica, cinema, arte, street food, cultura e la creazione di forme di incontro alternative alla mala movida, attraverso le proposte presentate.

Saranno stanziati fino a 10 mila euro a progetto. Stavolta, particolare interesse sarà rivolto alle proposte che prenderanno in considerazione i mercati rionali.

Il termine per inviare le domande con le proposte per la partecipazione alla nuova edizione, è il 23 aprile 2025, ore 18.

PEC protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso e nei relativi allegati.

Leggi tutti i dettagli sulla pagina dedicata all’avviso pubblico 2025 de “L’isola che non c’era”.

