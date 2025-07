Madonnetta, il parco rinasce: 10 milioni da Roma Capitale per restituirlo alla città

C’era una volta un parco amato da tutti, un’oasi di verde e sport nel cuore della periferia romana. Si chiama parco della Madonnetta, ed è stato per anni il simbolo di ciò che può accadere quando i sogni urbani si infrangono contro l’abbandono. Oggi, però, arriva una svolta attesa da anni: Roma Capitale interverrà direttamente per riqualificarlo.

L’annuncio è arrivato oggi, venerdì 25 luglio, dal sindaco Roberto Gualtieri, durante un consiglio straordinario dedicato proprio al rilancio del X Municipio. Parlando dei progetti di rigenerazione urbana, il primo cittadino ha promesso: “Il Comune si farà carico della riqualificazione del parco della Madonnetta. I lavori partiranno entro il 2026”.

Il progetto avrà un budget importante: 10 milioni di euro, stanziati attraverso il programma dei Piani Urbani Integrati, nato nel 2023 per sanare le ferite lasciate dai fallimenti dei Punti Verdi Qualità dei primi anni Duemila.

L’area di Madonnetta, ad Acilia, era stata la prima ad essere inserita in quel piano, ma il bando pubblico del 2024 è andato deserto. Nessuna offerta, nonostante sopralluoghi e incontri preliminari con imprenditori.

Il cantiere sarà preceduto, a settembre, dall’avvio della progettazione esecutiva. L’obiettivo? Ridare al quartiere un parco degno del suo passato, e di quel riconoscimento popolare che lo ha reso uno dei “luoghi del cuore FAI”, scelto da oltre 3.000 romani.

Ma all’entusiasmo del Campidoglio si è affiancata anche la voce critica dell’opposizione. Fratelli d’Italia ha accolto la notizia “con cautela”, evidenziando come “le scelte sbagliate del passato hanno ridotto il parco in uno stato di degrado totale”.

“Non basta uno stanziamento di 10 milioni, per recuperare una struttura ormai compromessa e restituirle il ruolo centrale che dovrebbe avere per lo sviluppo e la vivibilità dell’intero quadrante. – Fanno sapere in una nota Rocca e Benvenuti – È evidente che serva una visione più ampia e risorse adeguate, anche in relazione all’estensione e alle potenzialità del Parco. Come Fratelli d’Italia continueremo a vigilare: già a settembre chiederemo conto dell’intero progetto e della sua concreta attuazione”.

“Ricorderemo inoltre – concludono Rocca e Benvenuti – gli impegni assunti per dedicare un’area del Parco alla memoria del giovane Riccardo Pica, tragicamente scomparso proprio in quella zona. La rinascita del Parco della Madonnetta deve partire anche dal rispetto della memoria e dall’ascolto della comunità locale”.