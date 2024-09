Mafia: Mattia (Pd), vicini a Tiziana Ronzio, mamma coraggio di Tor Bella Monaca

“Un forte segnale di vicinanza a Tiziana Ronzìo, mamma coraggio di Tor Bella Monaca, presidente dell’associazione ‘Torpiùbella’ e a tutta la società civile che ogni giorno si batte per creare un ambiente più sano e una comunità coesa a beneficio di tutto il quartiere e soprattutto delle ragazze e dei ragazzi che rappresentano il futuro di Roma e del Lazio.

Questo è l’intento da cui è nata la mia proposta di tenere direttamente qui a Tor Bella Monaca la seduta della I Commissione Antimafia e Lotta alla criminalità, che mi auguro sia solo una delle tante azioni e audizioni in quei territori dove c’è bisogno urgente che le Istituzioni, lo Stato, sostengano con la loro presenza, accanto a quella delle forze dell’ordine e delle Autorità competenti, la rinascita di periferie e aree disagiate.

A Tiziana e alle altre cittadine e cittadini come lei dobbiamo far sentire che non sono soli nel loro impegno in difesa della legalità.

La lotta contro la criminalità non può essere la croce portata da un singolo individuo o da una comunità ristretta ma è un affare di Stato, una questione collettiva, ovunque essa venga combattuta”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della I Commissione Antimafia e Lotta alla criminalità.

