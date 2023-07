Marco Girolami (km 72,915) e Francesca Scola (62,667) vincono la “6 ore di Roma”

Per la quarta volta l’Atletica Villa de Sanctis di Roma con la collaborazione con il White Shoes Runners Club e dello sponsor Quadrifoglio Immobiliare nella persona di Francesco Crocè ha realizzato uno degli eventi podistici più importanti a livello nazionale: “la 6 ore di Roma” unica gara che si svolge di notte in tutta Italia, realizzata e ideata dal Presidente Adalberto Sabatella che si è avvalso dalle generosità, capacità e volontà degli iscritti al G.S. Atletica Villa De Sanctis.

La gara valida come Campionato Italiano di IUTA 2023 di 6 ore su strada, nonché prova del 21° Grand Prix IUTA 2023 di Ultramaratona e del 10° Criterium Regionale Fascia Centro, (corr 1.10), prova di Campionato Italiano IUTA 2023 6 ore su strada, assoluto e di tutte le categorie, nonché 3° Memorial Massimo Di Florio. La gara omologate FIDAL ha ottenuto la BRONZO LABEL IAU.

Il segnale di partenza della 6 ore di Roma, è stato dato alle ore 24.00 di sabato 8 luglio 2023, e la gara è terminata alle ore 6.00 di domenica 9 luglio 2023. Al via a questa felice edizione estiva numerosi partecipanti: 222 atleti provenienti da tutta Italia (154 uomini 68 donne)

Gli atleti hanno corso lungo il circuito di 1 km all’interno della Villa percorso completamente pianeggiante e opportunamente segnalato, immerso nel verde, fra religione e storia, con vista sulla chiesa dei Santi Marcellino e Pietro e il Mausoleo di S Elena la madre dell’Imperatore Costantino.

Come tutti gli eventi sportivi del territorio del V Municipio di Roma Capitale non è mancata la presenza dell’Assessore allo Sport Marco Ricci, il quale ha collaborato alla premiazioni dei concorrenti.

Antonio Sorrenti speaker della manifestazione sportiva, come nelle precedenti edizioni ha accompagnato per tutta la notte con professionalità e competenza l’evento.

I VINCITORI

Sul podio della 6 ore valido per la classifica FIDAL: sul gradino più alto tra gli uomini: Marco Girolami ASD Calcaterra Sport km 72,915, al 2° posto Vanni PIstella ASD Genzano Marathon km 70,329– al 3° l’Abruzzese Maurizio Di Paolo ASD Us ACLI Marathon Chieti 70,088.

Nella classifica donne: Prima Francesca Scola (A.S.D. Vegan Power Team) km 62,667, già vincitrice della 8 ore di Chieti – seconda Elena Fabiani Grottini Team Recanati ASD km 59,721 – terza Ivana Virgilio Team Camelot A.S.D. km 57,863

Campioni IUTA 2023 di 6 ore su strada: Assoluti uomini: 1° Marco Girolami . 2° Maurizio Di Paoli,- 3°Andrea Brusca

Campionato IUTA 2023 di 6 ore Assolute donne: 1^ classificata Ivana Virgilio, – 2^ Lisa Magnago, – 3^ Katia Frasca.

Alcuni commenti dei partecipanti: sono state 6 ore con temperature elevate , ma l’organizzazione curata e attenta dall’ASD Villa de Sanctis si è impegnata al massimo per il migliorare lo svolgimento dell’evento laziale, che ha richiamato ultramaratoneti soprattutto laziali , ma anche parecchi atleti provenienti dalla varie regioni Italiane. A partire dai tanti punti di ristoro, e dei grandi contenitori per gettare bicchieri di carta e materiale di scarto, il deposito borse, tavoli di ristoro personalizzati, gestiti direttamente dai concorrenti. Come tutte la gare che si rispettano il servizio sanitario, con medico ed ambulanza. La classifica redatta dai Giudici di controllo, con l’elenco di coloro che hanno percorso la distanza minima della Maratona, la classifica è stata inviata alla FIDAL ed alla IUTA. TDS ha già pubblicato l’elenco di tutti i partecipanti con le distanze percorse.

Le premiazioni si sono svolte sul campo di gara con l’assegnazione dei seguenti riconoscimenti: “Campione Italiano IUTA “ agli atleti d’ambo i sessi classificati assoluti, medaglia al 2°e al 3° posto assoluto M e F più premio in natura ad entrambi – Maglia e medaglia di “ Campione Italiano IUTA “ al 1°di ogni categoria IUTA d’ambo i sessi , più premio in natura ad entrambi; medaglie ai primi 3 classificati assoluti , maschili e femminili; – medaglia ai primi atleti classificati al passaggio della maratona d’ambo i sessi.

Le foto sono state concesse gentilmente dal fotografo dei Podisti Antonio Rea.