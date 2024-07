Marconi: i cittadini lanciano una petizione popolare, si chiede la bonifica e la riqualificazione di Parco Papareschi

Roma Capitale deve agire urgentemente per bonificare e ripulire l’area intorno al Parco Papareschi, che giace nel cuore del quartiere Marconi, per evitare che la salute dei cittadini sia compromessa. Un gruppo di cittadini preoccupati, riuniti intorno alla Social Street di Viale Marconi, ha presentato su change.org una petizione urgente alle autorità capitoline per richiedere interventi immediati nel circondario.

La zona, estesa su oltre 4 ettari, versa da anni in stato di abbandono, creando gravi problemi di sicurezza e degrado ambientale per il quartiere.

L’area, che ospita lo storico saponificio di Marconi dell’ex Mira Lanza, è spesso citata nelle cronache locali per i frequenti incendi causati da sterpaglie e rifiuti accumulati, nonché per i ripetuti sgomberi di insediamenti abusivi.

Questi episodi hanno portato a situazioni di pericolo e inquinamento, mettendo a rischio la salute dei residenti.

In particolare, la cittadinanza è ancora scossa per i fatti del 20 giugno scorso, quando un grave incendio nei pressi del viadotto di Magliana ha provocato emissioni di diossina superiori alla norma, rendendo l’aria irrespirabile non solo nelle aree adiacenti, ma anche nei quartieri circostanti, incluso Marconi.

L’agenzia ARPA ha rilevato livelli di diossina ben al di sopra delle concentrazioni tollerabili stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La sostanza è nota per la sua pericolosità e natura cancerogena.

I firmatari della petizione chiedono al Comune di Roma di intervenire con urgenza per la rimozione dei rifiuti nell’area di Parco Papareschi e per avviare la rigenerazione e bonifica dell’ex Mira Lanza, come previsto dalla lettera di intenti tra Roma Capitale e l’Università Roma Tre.

“Siamo consapevoli della sensibilità del Sindaco Roberto Gualtieri e della Giunta capitolina riguardo alle tematiche ambientali e di salute pubblica,” dichiara il fondatore di Marconi Social Street, Giacomo Pellini. “Per questo, ci mettiamo a disposizione per affiancare e sostenere il Comune nell’individuare tutte le aree più a rischio.

Inoltre, i cittadini richiedono un sistema di allerta tempestivo in caso di incendi o emissioni di sostanze tossiche come la diossina e l’immediata diffusione dei dati dell’ARPA per garantire la trasparenza e la sicurezza pubblica.

La comunità locale si aspetta una risposta rapida e decisa dalle autorità competenti per garantire la sicurezza e il benessere dei residenti, e per trasformare Parco Papareschi in uno spazio sicuro e fruibile per tutti. La petizione è a oltre 280 firme, invitiamo tutti a firmare e a condividere!”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙