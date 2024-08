Maurizio Casagrande, Rosangela Zoppi e Sandro Pecchiari (7)

I VINCITORI DELLA XXI EDIZIONE

Maurizio Casagrande (Padova, 1961) insegna lettere alle scuole superiori. Ha pubblicato per la critica: In un gorgo di fedeltà (2006), interviste a 20 poeti italiani. Antologie: In classe, con i poeti (2014) e Un altro Veneto. Poeti in dialetto fra Novecento e Duemila (2014, con Matteo Vercesi). Per la poesia: Sofegòn carogna (2011), Pa’ vèrghine ave (2015), In sènare (2018), Dàssea ’nare (2019), Co ’a scùria (2021), Belès (2024).

Rosangela Zoppi è nata a Roma. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Padova, ha pubblicato le raccolte poetiche: Mo ch’er primo cartoccio l’ho vòtato (2001), Neve marzarola (2004), Le mie parole per gli altri (1990), Prima che il cuore impietri (2005), Framezzo ar maruame (2005), Na viola ner pensiero (2009) e nel 2018 Fiore de stecco. Ha pubblicato tre volumi sulla sua città natale e il suo dialetto di cui è studiosa ed esperta: Roma, la memoria delle strade (2007), SPQR (Sproloqui, Proverbi, Quisquilie, Ricordi): Roma e il suo popolo (con Claudio Sterpi, 2011) e La lingua di Roma: dialetto, proverbi e modi di dire (2021). Ha in corso di stampa, a cura di Arbor Sapientiae, un suo studio approfondito sulle mura e porte di Roma intitolato “Pomerium: le mura urbiche della città di Roma dall’epoca arcaica all’unità d’italia”.

Sandro Pecchiari vive a Trieste. Si è laureato in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Udine nel 1977. Ha pubblicato: Verdi Anni, 2012, Le Svelte Radici, 2013, L’Imperfezione del Diluvio – An Unrehearsed Flood, 2015, il lavoro antologico Scripta Non Manent, 2018; Desunt Nonnulla, 2020; Alle spalle delle cose, 2022. Sue poesie in triestino sono state pubblicate da Arcipelago Itaca nel 2020. Collabora con l’associazione Independent Poetry, con la rivista “Graphie” di Cesena e il blog Versante Ripido di Bologna. Scrive anche per “Il Ponterosso” di Trieste e per “Fare Voci” di Gorizia.

V. L.

