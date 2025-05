Memoria della Birra Peroni – Lungo la Via Latina e alla Certosa

A Roma, partendo dal MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma, mercoledì 21 maggio Urban Experience esplorerà la memoria della Birra Peroni che in quel luogo attivò nel 1901 la sua fabbrica del ghiaccio e poi della birra.

Il walkabout è dedicato esclusivamente ad un gruppo di studio delle Risorse Umane della Peroni e saranno ripercorse le tracce di un percorso già effettuato anni fa. Perché proprio lì (dopo gli stabilimenti a via Due Macelli e a borgo Santo Spirito) fu realizzata la fabbrica, da dove partivano i carretti che portavano ghiaccio e birra in giro per la città?

La risposta è nell’acqua: vi passava l’acquedotto dell’Acqua Marcia oltre ad una fitta rete di pozzi delle falde artesiane che caratterizzavano quella zona del Nomentano.

E va anche detto che in quel tratto, tra Via Mantova e la lunga Via Alessandria, si creò di fatto un vero e proprio distretto del cibo, cosi strutturato per alimentare il numeroso personale dei Ministeri che si allineavano su quella direttrice oltre alle tante ville nobiliari lungo la Via Nomentana e della nuova borghesia attratta dalla Capitale.

Lungo la Via Latina e alla Certosa

A Roma, Urban Experience tornerà lungo la Via Latina, la via romana pià antica, martedì 27 maggio, con il Liceo Cicerone di Frascati, mantenendo il passo di un cammino già intrapreso con il progetto Paesaggi Umani. Il walkabout è dedicato solo agli studenti.

A Roma, nell’ambito di BellaStoria, narrazioni di strada, alla Certosa (via degli angeli 34) mercoledì 4 giugno alle ore 1830 c’è un incontro su Podcast e narrazione geolocalizzata. Al talk condotto da Riccardo Cocozza (curatore della sezione podcast di BellaStoria), oltre a Urban Experience ci sarà Bruno Pellegrini di Loquis, la web app di geopodcast che ha fatto di questo format un fenomeno d’impatto significativo. In quel contesto si tratterà del canale Loquis sulla Resistenza a Roma

Si segnala:

Il pellegrinaggio giubilare Sulle Orme della Fede che partirà alle 8,30 di sabato 24 maggio da Piazza Santa Croce in Gerusalemme, fino a Piazza San Pietro. Un grande evento di spiritualità e cammino nella Roma del Giubileo promosso da FIPTES – Federazione Italiana Professionisti del Turismo Esperienziale di cui Urban Experience è stata tra i formatori. Prenotazione obbligatoria. Sono inoltre previsti sei Cammini Consolari che partono da varie Vie Consolari di Roma. Dettagli qui.

