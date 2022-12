“Memorie dei luoghi di oggi e di ieri” al Gabriella Ferri

Giovedì, 22 dicembre 2022, a partire dalle ore 17.00, presso il centro culturale Gabriella Ferri (nella foto), con ingressi da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7, verrà effettuata la presentazione e la proiezione di un video che conclude il laboratorio, intitolato “Memorie dei luoghi di oggi e di ieri”.

I relativi lavori, che sono andati avanti dal mese di settembre scorso ad oggi, prevedono la presentazione e la proiezione di un video, con interviste rilasciate da alcuni cittadini che vivono, hanno vissuto, o che hanno attività nel nostro quartiere (indicativamente, largo Beltramelli, mercato di San Romano e zone limitrofe, ma anche Collina Lanciani).

Nel video, gli intervistati raccontano come era il quartiere, a partire dagli anni ’60, come è adesso e come lo immaginano o come lo vorrebbero nel futuro.

Patrocinato e finanziato dal Municipio IV, il laboratorio è stato curato, con grande professionalità, competenza e passione, dai videomakers Aisling Pallotta e Pierpaolo Scavuzzo, dell’Associazione RUOTALIBERA COOP. SOCIALE ONLUS, che si era aggiudicato il bando emanato dal Municipio stesso.

Alla realizzazione del video hanno collaborato numerosi cittadini del quartiere che vogliamo citare e ringraziare (Angelo, Bruno, Corrado, Elena, Federico, Fiorenza, Giorgio, Gulio, Ismalia, Italia, Jewel, Marcello, Marco, Monica, Pericle, Stefania). Mentre di loro hanno registrato un breve video, altri hanno preferito fare solo un semplice racconto, senza immagini.

Bella, esaustiva ed ineccepibile la presentazione iniziale del video, a cura di Stefania Pavone.

Comunque, afferma il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, Sig. Pericle Bellofatto, che ha partecipato al video con una sua video intervista, si tratta di un ottimo lavoro che resterà tra i documenti della storia del Quartiere, insieme ad altri analoghi, effettuati, precedentemente, anche da altri soggetti.