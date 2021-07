Michele Marinucci della Fenice chiamato a vestire la maglia azzurra

Non sono ancora finite le soddisfazioni per la Fenice Pallavolo Roma. È arrivata pochi giorni fa la comunicazione che ha reso di nuovo fiera la società. Si tratta della convocazione nella Nazionale Under 21 del giovane blackorange Michele Marinucci. Il promettente atleta che veste i colori della squadra romana è l’unico pallavolista del Lazio ad aver ricevuto la possibilità di rappresentare la nazione.

Marinucci, classe 2002, fa parte dell’élite di atleti selezionati dal tecnico federale Angiolino Frigoni. I giovani azzurri sono chiamati a partecipare al raduno che si svolgerà dal 19 al 29 luglio a Darfo Boario Terme, in vista dei Mondiali di categoria previsti tra fine settembre e inizio ottobre.

Certo un bel vanto per la Fenice, di nuovo sotto i riflettori dopo aver vinto il titolo regionale maschile sia con i ragazzi dell’Under 17 che con quelli dell’Under 19. Ancora una volta la società capitolina si conferma tra le eccellenze della regione e riceve una convocazione che riconosce implicitamente i meriti di tutto lo staff, dagli allenatori al presidente blackorange Benedetto Rocco.