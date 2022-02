Minivolley ai nastri di partenza

“Sono stati anni difficili, parlo al passato con la speranza che sia tutto finito,” afferma Caminiti maestro romasettino di minivolley, “ma tutti i protagonisti coinvolti, bambini, genitori allenatori e dirigenti sono stati in grado di tenere viva la passione per questo sport. I bambini nei nostri centri sono in continua crescita, segno che tutti vogliono ripartire e noi siamo qui ad accogliere chiunque vorrà provare.”

“È giunto il momento, per i nostri piccoli romasettini e per le nostre piccole romasettine, di entrare in campo.” continua Colorito, maestro romasettini di minivolley. “Per loro sarà un momento molto emozionante e l’unico obiettivo sarà quello del DIVERTIMENTO. Per quanto riguarda i coach: penso che tutti noi saremo molto emozionati nel vederli in campo e vedremo quanto avranno appreso dai nostri insegnamenti. Tutto ciò indica una piccola ripresa per il mondo del minivolley, che ha subito troppe perdite a causa di questa pandemia. Speriamo che sia solo l’inizio di un nuovo e bel futuro per il minivolley e per la pallavolo in generale”.