Mistica, ieri oggi e… forse domani

Mercoledì 4 febbraio 2026, si è svolta presso la sede di Fusolab in Via della Bella Villa 96 (Alessandrino) un’assemblea aperta alle associazioni, ai comitati e ai cittadini che hanno a cuore le aree verdi di Mistica, Tor Tre Teste e Alessandrino.

L’assemblea aveva lo scopo di raccogliere proposte e osservazioni e di fare il punto della progettazione del Parco della Mistica e delle azioni di tutela delle aree verdi di Tor Tre Teste e Alessandrino, nonché del collegamento ciclo-pedonale tra le suddette aree.

La serata è stata aperta da una relazione di Stefano Gizzi del WWF che ha descritto nei minimi particolari le potenzialità del Parco di Mistica, del suo alto valore ambientale, con il suo laghetto e le sue specie animali sia stanziali che in transito: una biodiversità unica incastonata tra quartieri densamente popolati che deve essere assolutamente protetta e possibilmente arricchita.

Nel suo intervento l’assessore all’Urbanistica del V municipio Sergio Scalia ha ravvisato la necessità della reintroduzione dei vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici, in particolare quelli su Casa Calda tolti nel 2001 e che potrebbero innescare lo sversamento di cemento che consentirà ai proprietari delle aree.

I quali sono rientrati in possesso dell’area, dopo la retrocessione degli espropri nel periodo dell’amministrazione Alemanno e potrebbero realizzare decine di villini in una parte più bella del parco di Casa Calda, dove insistono la Torre medievale, resti archeologi e una struttura realizzata durante l’esproprio, dove fu realizzata un’area giochi per bambini e un Centro sociale per Anziani.

Giorgio Gonella dell’associazione Volontari per l’Ambiente Roma est si è soffermato sulla necessità di rendere tutto in verde accogliente e sicuro, incrementando l’illuminazione, la manutenzione dei viali oltre al recupero del Campo di Calcio (anch’esso su area del capitolo S.M. Maggiore), la riqualificazione di piazza dell’acquedotto Alessandrino e la prosecuzione della passeggiata ciclopedonale di via degli Olmi al fine di poter arrivare, attraversando via di Tor Tre Teste, via Lanari e Valter Tobagi, dentro il Parco della Mistica. I

Interessante l’esposizione fatta dal campione olimpionico del tiro con l’arco Sante Spigarelli che ha raccontato l’enorme lavoro fatto nel realizzare in via Lanari il più bel circolo sportivo di Roma su un terreno che era diventato una discarica e che oggi accoglie oltre 400 iscritti, e dove si allenano atleti da 8 a 80 anni, compresi anche alcuni portatori di handicap.

L’Ing. Stefano Simoncini, tra i progettisti dell’Università La Sapienza e sostenitore dell’Anello verde ha ribadito la necessità, anche al fine di definire bene i percorsi, specie quelli di coprogettazione, di una riunione plenaria del tavolo istituito per la stabilizzazione delle presente e delle attività che vanno dalla Nazionale cantanti, all’Agricoltura Capodarco, all’Associazione del Capitano Ultimo, al pastore, al Centro di Equitazione e tante altre attività. Sono in corso la demolizioni delle orribili serre fotovoltaiche e a breve lo saranno anche altre strutture realizzate in maniera non conforme.

L’assessore Sergio Scalia nel suo intervento aveva parlato anche di altri espropri che però ha ribadito non possono riguardare di certo le aziende agricole esistenti che oltre ad annunciare progetti per la produzione agricola, rappresentano un vero e proprio faro a controllo del Parco.

Adesso speriamo che i solleciti, fatti in passato e ribaditi nella riunione, per chiudere il discorso delle assegnazioni su cui sta lavorando anche Risorse di Roma, vadano a buon fine per portare quelle risorse economiche indispensabili per realizzare migliorie, manutenzioni e progetti.

