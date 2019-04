Domenica 7 aprile 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina:

Conversazione con Luciano Albanese sul tema: Mitra, una divinità orientale ancora avvolta nel mistero

Introduzione di Antonio Fadda

Luciano Albanese si è laureato in lettere classiche presso l’Università di Roma -La Sapienza. Nella stessa università ha svolto attività di assistente e collaboratore di Lucio Colletti in qualità di borsista, titolare di assegno di ricerca e ricercatore confermato (dall’1 VIII 1980). Dall’1 I 2005 è stato nominato professore di ruolo (fascia degli associati). In tale veste è titolare delle cattedre di Teorie della conoscenza morale e Filosofia pratica presso il Dipartimento di Filosofia di Roma I. Dopo la costituzione del Centro Studi Lucio Colletti si è occupato, in qualità di direttore scientifico del Centro, dell’organizzazione di attività culturali legate alla diffusione delle opere e del pensiero di Lucio Colletti. Attualmente sta curando la pubblicazione degli inediti di Lucio Colletti, di cui sono già usciti due volumi (Lezioni tedesche e Il paradosso del Capitale). Pubblicazioni: Stato moderno e democrazia politica, Roma 1979: Il concetto di alienazione. Origini e sviluppi, Roma 1984; Scienza e senso comune, Roma 1987; Saggi su Marx, Milano 1987; La tradizione platonica, Roma 1993; Il pensiero politico di Schmitt, Roma-Bari 1996; Popper e l’evoluzionismo, Roma 2002; Curatela e introduzione a Lucio Colletti, Lezioni tedesche, Roma 2008; Curatela e introduzione a Lucio Colletti, Il paradosso del Capitale, Roma 2011; La teurgia nel mondo antico (con P. Mander); Genova 2011; I Misteri egiziani di Giamblico, Roma 2014; Il neoplatonismo di Giamblico e altri saggi, Roma 2014; curatela e introduzione di Lucio Colletti, Lezioni di filosofia politica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.

*Ingresso con tessera ARCI 2018/2019; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.