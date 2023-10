Moda e cultura, un viaggio nella storia e nei luoghi del costume a Roma

Il nuovo corso, organizzato dall’Associazione Istituto per la Cultura e il Sociale, dal titolo MODA E CULTURA, sarà articolato in una serie di incontri settimanali a partire da ottobre, tenuti dalla storica dell’arte Giuseppina Delli Colli.

Si illustrerà la storia del costume, partendo dalle civiltà antiche fino ai nostri giorni, pere giungere alla lettura primaria delle opere pittoriche più emblematiche e addentrarci nelle sfumature, nei dettagli di abiti, copricapi, acconciature, gioielli, che connotano il cambiamento dei canoni estetici nel corso dei secoli.

La moda, come ogni altra forma estetica, che esprime la visione morale della società e della cultura di un momento storico e la pittura come testimonianza principale del momento attraverso i ritratti di sovrani, aristocratici, nobildonne e borghesi.

Il corso sarà soprattutto teorico, ma non mancheranno delle escursioni per visitare musei e luoghi dove nasce la creazione artistica (ateliers, laboratori,oreficerie) in giro per le strade di Roma.

Gli incontri si terranno il lunedì dalle 16,30 alle 18 nella sede dell’associazione, in via dell’Acqua Bullicante 419.

Per il calendario con le date info: 0683793034/3409694420

ist.cultura-sociale@libero.it