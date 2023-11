Mohamed Zerrad e Kalliopi Schistocheili vincono la 29ª “Corri alla Garbatella” 2023

La gara sportiva a carattere regionale Corri alla Garbatella è tornata dopo quattro anni di assenza dovuti in gran parte alla pandemia. La storica corsa, promossa dalla Associazione Culturale e Sportiva del Rione Garbatella in collaborazione con Roma Road Runners giunta alla 29ª edizione, è tornata ad animare le strade del noto quartiere romano, con oltre 1.300 partecipanti, per correre la competitiva sulla distanza di 9,8 km, e poi una gara non competitiva su due distanze quella di km 9,8 e 4,9 km.

La Garbatella è un rione inclusivo e la manifestazione sportiva ha incluso la gara per i bambini, cani, runners e camminatori.

La mattinata freddissima di domenica 26 novembre non ha affatto impensierito i ragazzi/e che alle 9.0 hanno dato il via alla 3ª edizione “Corri Forte Cresci Bene” inserita nell’ambito della 29ª edizione della Corri alla Garbatella: una gara podistica non competitiva dedicata ai bambini fino a 10 anni di età frequentanti le scuole elementari su un percorso di 650 metri con partenza e arrivo da viale Guglielmo Massaia 31.

Ultimata la gara dei bambini è partita la simpatica e forse unica “corsa dei cani”

Alle 9,30 Amedeo Ciacchieri Presidente del VIII municipio di Roma Capitale, ha dato, con il consueto colpo di pistola, il segnale di partenza per la gara competitiva e non di 10 km. Per ultimo sono partiti i camminatori.

I ragazzi delle scuole sono stati premiati durante la pausa del primo e secondo giro della 10 km con delle bellissime coppe. Alle premiazioni erano presenti il Presidente Ciaccheri, lo speaker della manifestazione Ludovico Nerli Ballati, le insegnanti delle scuole, la famiglia Santilli – Andreozzi, e tanti altri.

La Corsa della Garbatella è ritenuta unica da tutti i partecipanti, per il punto di ritrovo, l’accoglienza, il pacco gara con la tradizionale tazzine e il calendario, il percorso. Come apripista della gara, oltre alle Forze dell’Ordine, ciclisti con la maglia della propria società sportiva Garbatella presieduta da Ernesto Del Vescovo da sempre tra i promotori ed organizzatori della manifestazione.

Da elogiare il ristoro e la costante ed amichevole attenzione per tutti coloro che partecipano alla manifestazione che si svolge in uno dei più popolari quartieri fondati di Roma,

Le premiazioni sono state effettuate a fine gara, alla presenza del Presidente Ciaccheri ed amministratori dell’VIII Municipio, di Valter Graziano, Ernesto Del Vescovo, e tanti altri componenti della loro associazione, Rione Garbatella e Arcobaleno, ed infine bravissimo speaker Ludovico Nerli Ballati soprannominato “The Voice” dagli atleti romani.

Il primo atleta a tagliare il traguardo è stato Mohamed Zerrad, ASD ATL Vomano con il tempo di (33’38”) seguito da Daniele Falcinelli, Podistica Solidarietà (34’32”) e da Emanuele Battaglia, Run Forreviere Aprilia 35’05”).

Tra le donne vince Kalliopi Schistocheili, ASD Roma ATL (39’11”) distaccando di oltre due minuti Chiara Collatina, Podistica Solidarietà (41’20”) ed Eleonora De Blasi, Podistica Solidarietà (41’46”).