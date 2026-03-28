Mostra del Modellismo ferroviario a Torre Maura

Siamo nell’area di una bocciofila della Parrocchia di S. Giovanni Leonardi, in via delle Cicogne. Ma sembra di essere in uno Studios di Cinecittà. Invece, è a Torre Maura.

Dalle mani e dalla immensa passione degli artisti di modellismo è nata la decima edizione della Mostra di Modellismo Ferroviario & Lego che si tiene dal 28 al 29 marzo, organizzata dai volontari della Associazione ViviTreno. L’ingresso è libero.

Ci fa da guida il Presidente, Daniele Monni, che presenta il grande e creativo lavoro dei 10 iscritti, provenienti anche da altre città come Ferrara, Grosseto, Pisa.

Su campi levigati di bocce si posano tavoloni di appoggio trasformati in angoli scenografici di verosimili film: come un coniglio uscito dal cappello di un mago, emergono plastici di mini stazioni ferroviarie, con modelli di treni, vagoni, segnali semaforici e di tramvie locali.

Troneggiano le linee FS, con treni viaggiatori e merci, mezzi di trasporto dell’Atac, scambi, comandi elettrici, cabine di guida di elettrotreni, storiche paline di fermate di Bus, paesaggi con gallerie, montagne, cappelli e divise di ferrovieri.

Le parole non bastano, crediamo che fare parlare le foto e le maestrìe del saper fare sia più eloquente.

Peroriamo in futuro che queste mostre vengano sponsorizzate e curate anche dalle scuole e dai centri ludici dei ragazzi: la manualità è una dote che sta perdendo di importanza nella società, non farebbe male ai giovani coltivare queste passioni.

Una voce “fuori dal coro ferroviario” è il modellismo di battaglie militari, nella fattispecie realizzato da Giulio Stramandino, presente alla mostra. Rappresenta un angolo di campo di guerra dei Confederati della sanguinosa battaglia del 1861-65 tra nordisti e sudisti in America. Un particolare: il materiale scenografico è tutto riciclato, con un’opera di paziente cesello.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.