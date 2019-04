Mostra di trenini a Torre Maura

Domenica 7 aprile 2019 presso la parrocchia di San Giovanni Leonardi in Roma (Via della Cicogna, 2 a Torre Maura) si rinnova l’appuntamento con il modellismo ferroviario per rinnovare il successo dell’anno scorso e di due anni fa.

Se c’è un punto in cui gli interessi dei bambini e degli adulti convergono, quello è sicuramente il mondo del modellismo ferroviario. Con i trenini i piccoli sognano in grande, gli adulti ritornano bambini e se questo “gioco” viene coltivato con cura e amore, come da Daniele Monni, diventa una vera e propria passione.

Il 7 aprile si potranno ammirare riproduzioni in varie scale di treni e stazioni di ogni genere, treni a vapore, Freccia Rossa, Minuetto, treni cantiere, diorami di caserme dei vigili del fuoco, officine meccaniche e un grande plastico di costruzioni LEGO. Inoltre verrà montato il “Trenodromo” dove ognuno può comandare e manovrare treni come un vero macchinista.

Tantissime associazioni interverranno da tutta Italia per trasmettere insieme a Daniele Monni la passione per il modellismo.

Ingresso gratuito dalle 9.30 alle 18.

Presenze ass. Vivitreno – G.F. Tartaruga – amici scala N Sogliola – Scala G – ferr. Siciliane – V.B.F. Ferrara Venturina – Tiziano Zulani – Danilo Palermo – Luca Rubini – Maurizio Di Palma (Lego) – Daniele Monni – Maria Flavia Del Curatolo e il maestro Pietro Rosati.

D. C.