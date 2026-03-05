Mostra/Mercato e raccolta firme del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli

Sabato 7 marzo 2026, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ancora una Mostra/Mercato, in largo Beltramelli.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Araba Fenice III” (di Fabiana e Patrizia) e riguarderà prodotti di Artigianato, Commerciale, Prodotti Tipici e Abbigliamento.

Queste iniziative sono molto apprezzate dalla cittadinanza del quartiere e non solo, tant’è che, spesso, finita una mostra, già chiedono quando ci sarà la prossima.

Con l’occasione sarà presente anche il “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” (Presidente Pericle E. Bellofatto), con i seguenti orari: mattina 10-12 e pomeriggio 16-18, per raccogliere le firme per sgomberare, mettere in sicurezza e recuperare il fabbricato di via A. Tedeschi 61 (dove doveva venire il Commissariato di P.S., idea poi svanita), oggetto di intrusioni, da parte di persone senza fissa dimora, che, viene riferito, vi bivaccano, si ubriacano e, di fatto, sono a pochi passi dagli alunni delle scuole degli altri due fabbricati accanto e non fanno stare tranquilli gli alunni stessi e le loro famiglie.

L’appuntamento è quindi sabato 7 marzo, in largo Beltramelli, per passare una giornata diversa, curiosare tra gli stands di prodotti tipici e incontrare persone che, magari, non vedevate da molto tempo e scambiare con loro due chiacchiere; e raccogliere firme per un servizio di pubblica utilità.

