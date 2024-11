Municipio IV, la tribute band CiaoRino celebra i 25 anni di carriera

Sabato 23 novembre, alle ore 17.30, CiaoRino, la “tribute band” nata nel quartiere di San Basilio e legata alla passione per la musica di Rino Gaetano, celebrerà i primi 25 anni di carriera con un concerto musicale presso il giardino della Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Municipio Roma IV e l’Associazione IDS imprenditori di sogni, vedrà avvicendarsi diversi ospiti e musicisti: sul palco si alterneranno quindi testimonianze, ricordi, aneddoti e le canzoni di Rino suonate da tutte le band amiche che attualmente lo omaggiano, in uno spirito di coralità e unione per celebrare il suo ricordo.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 0645460490.

La locandina dell’evento.

