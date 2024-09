Municipio VII: è nato il “Comitato S/C Per la Difesa della Viabilità delle Strade di Quartiere”

Gentile Direttore

Sono Daniela Tempestini, architetto, abito nel Municipio VII, e sono la portavoce del Comitato spontaneo e apolitico denominato“Comitato S/C Per la Difesa della Viabilita’ delle Strade di Quartiere”.

I quartieri Statuario e Capannelle si trovano nel quadrante di Roma sud, e sono incuneati tra la Via Tuscolana e l’Appia Nuova, vicinissimo a Villa dei Quintili. Il comitato è sorto in quanto ci sono diverse problematiche di viabilità presenti ormai da tempo e mai risolte, nonostante i numerosi appelli fatti presso le istituzioni di sempre.

Ora i cittadini si sono uniti sotto questa voce proprio per farsi sentire con un Comitato dedicato a queste problematiche unendo le proprie voci. In sintesi Comitato così si definisce “Il comitato è apolitico e la sua costituzione è finalizzata a partecipare, generare e alimentare, su basi territoriali circoscritte, l’aggregazione spontanea di individui con l’obbiettivo preciso di controllo, di monitoraggio e di segnalazioni di eventuali cambiamenti di rilevante importanza sulla viabilità di quartiere”.

In particolare, in questo momento, in Via Praia a Mare abbiamo un problema di autobus turistici i cui stalli sono praticamente vicinissimi alle abitazioni e questo a causa di un albergo esistente in zona . quindi siamo soggetti a motori accesi in continuazione con emissione di gas tossici, autobus accesi anche di notte e traffico sotto le finestre di casa perchè gli autobus sono veramente di grandi dimensioni, ma ci sono altri temi che vogliamo affrontare come la mancanza dei marciapiedi, la mancanza di scivolo adeguati per carrozzine e i diversamente abili… solo alcuni esempi.

Quindi stiamo nascendo e avremmo bisogno di far conoscere, sul territorio questo nostro comitato per crescere e aumentare le nostre voci di sostegno al miglioramento dei nostri quartieri. Ci potete aiutare con la vostra rivista che si occupa delle problematiche dei quartieri di Roma? Speriamo proprio di si. Grazie comunque per l’attenzione attendiamo un vostro cortese riscontro. .In allegato il logo della nostra pagina di FB che a breve sarà lanciata.

Daniela Tempestini

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙