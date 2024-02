“Musica in Periferia” con l’Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata

La musica è un linguaggio universale che può unire le persone e diffondere cultura. Per questo motivo, l’Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata organizza da anni un programma stagionale di concerti dal titolo

“Musica in Periferia”.

L’obiettivo è quello di portare la cultura musicale nel nostro quartiere, rendendola accessibile a tutti.

Il programma prevede concerti che coinvolgono artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche giovani talenti locali.

I concerti si tengono presso il Teatro della Parrocchia di Santa Maria Regina Mundi, sede dell’Associazione.

L’ingresso è gratuito.

I concerti sono un’occasione imperdibile per vivere la musica in una dimensione intima e coinvolgente. Saranno momenti di condivisione e di aggregazione, che ci permetteranno di scoprire la bellezza della musica dal vivo.

Ecco il programma dettagliato dei concerti:

L’APCT (Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata)

L’APCT nasce ufficialmente il 10 novembre 1975 per il servizio liturgico della Parrocchia di S. Maria Regina Mundi, a Roma, e per iniziativa di p. Lucio Maria Zappatore, con lo scopo della promozione culturale, particolarmente nel campo musicale, del quale intende valorizzare gli aspetti educativi.

«Insegnare la musica per educare con la musica»

è il cardine che guida la scuola, e in particolare la Scuola di canto corale che per realizzare questo programma, si avvale dei principi pedagogici del Metodo del musicista ungherese Zoltan Kodàly. Il 22 dicembre 1975, inaugurando una tradizione che dura ormai ininterrottamente, fu eseguito il primo concerto di Natale, primo concerto ufficiale dell’APCT. Da allora abbiamo fatto cantare e suonare centinaia di bambini, giovani e adulti che si sono accostati alla musica, grazie alla nostra Associazione culturale. Per noi la musica, oltre ad essere una forma di arte pregiata, favorisce la manifestazione dell’individualità, per questo la nostra scuola non seleziona i partecipanti, per una espressa scelta educativa. La cura dei gruppi è affidata ai Maestri che sono gli ingranaggi della nostra macchina musicale e che grazie al loro operato, nei diversi anni e con variegati stili, hanno contribuito all’arricchimento del bagaglio esperienziale e musicale della scuola.

Info sulla Associazione

Sede: Via Alessandro Barbosi 6, 00169 Roma

Metro C TORRESPACCATA

Tel: 06.26.37.98

Mail: segreteria@cantoritorrespaccata.it

Facebook: Associazione Piccoli Cantori Torrespaccata

Youtube: APCT_Associazione Piccoli Cantori Torrespaccata

Instagram: apct_1975

C.F. 8044368058

IBAN A.P.C.T. ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI DI TORRESPACCATA APS IT24X0832703224000000011062

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati