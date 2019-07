Nel week end sport per tutti al Cine Village Talenti

Prosegue al Cinevillage del Parco Talenti l’attività del corner di sport allestito dal CONI Lazio. Per i cinefili romani, curiosi e appassionati da venerdì 12 a domenica 14 luglio, dalle 20 alle 24, il programma di attività gratuite prevede tennis tavolo, pallavolo, football americano, pentathlon moderno (simulatore), scacchi, tiri di precisione (calcio-gonfiabile) e scherma. Torna anche a grande richiesta il lacrosse, sport simile all’hockey praticato dagli indiani d’America.

Sabato 13 luglio a Trevignano Romano, sulle sponde del lago di Bracciano, nuovo appuntamento con La Notte Bianca dello Sport. Giunto alla terza edizione, l’evento promosso dal Comune di Trevignano e realizzato in collaborazione con il CONI Lazio e la Regione Lazio nell’ambito di CONI e Regione, compagni di sport, torna a far appassionare grandi e piccini.

Il tutto con la presenza di Federazioni sportive, associazioni sportive locali, campi prova ed esibizioni per 20 diverse discipline sportive lungo un suggestivo percorso che si snoda dal piazzale del molo, percorrendo la passeggiata Lungolago.

Un grande villaggio sportivo libero e diffuso, dove tutti i partecipanti avranno l’opportunità di provare gratuitamente tiro con l’arco, calcio, pallacanestro, pesca sportiva (simulatore), pallavolo, tennis, hockey, twirling, football americano, giochi tradizionali, scherma, tiro a segno, badminton, canottaggio.

La manifestazione, che inizierà alle 18,00 per terminare a mezzanotte, avrà il suo momento istituzionale alle 22. Non mancheranno le ormai tradizionali esibizioni in acqua di vela, canoa e dragonboat, mentre l’attività sul palco centrale prevede, a rotazione, twirling, danza e arti marziali. La Notte Bianca dello Sport, divenuta ormai un appuntamento fisso dell’estate trevignanese, è la dimostrazione di come lo sport che si traduce in salute, impegno, inclusione sociale, turismo, sia anche divertimento e si può accompagnare, a tutte le età, a una crescita personale positiva fatta di valori e di miglioramento della qualità della vita.