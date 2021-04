Nella giornata internazionale della salute, Villa Tiburtina la riaprono gli abitanti

“Oggi 7 aprile 2021, giornata internazionale della salute, Villa Tiburtina la riaprono gli abitanti degli quartiere e resterà aperta fino a quando non ci saranno risposte chiare dagli enti coinvolti: l’assessorato alla Sanità, la direzione della AslRm2 e del Policlinico Umberto I, la fondazione Lorillard Spencer Cenci.

Dopo mesi di mobilitazione di un intero quartiere, approdati a inconcludenti incontri, è arrivato il momento di avere risposte concrete.

Quello che chiediamo oggi alla Regione Lazio è che fissi una data in tempi brevi per un incontro congiunto tra una nostra delegazione e tutte le istituzioni competenti. Insomma un confronto che obblighi ognuno a prendersi la propria responsabilità in merito alla richiesta di apertura di un presidio socio-sanitario pubblico dentro Villa Tiburtina”.

H 12.00 Conferenza stampa all’interno di Villa Tiburtina

H 17.00 Assemblea pubblica

Assemblea Riapriamo Villa Tiburtina

Coordinamento Regionale Sanità

https://www.facebook.com/riapriamovillatiburtina/videos/490168798677787