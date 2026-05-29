Martedì 9 Giugno 2026 alle ore 18.00 presso il Centro Culturale Lepetit si terrà la presentazione del libro “Noi siamo i tempi” di Marco Damilano. Sarà presente l’Autore.

Nella locandina è descritto il programma ed i partecipanti.

Sarà il primo incontro di una rassegna: “Libri in periferia – La periferia centro della città” a cura del Centro culturale Lepetit, Abitare a Roma, Parrocchia di San Tommaso d’Aquino e la Via del Fare di Torre Maura.

Per facilitare l’organizzazione dell’evento si prega di prenotare.

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