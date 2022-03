Non deve chiudere l’unico reparto pubblico di diabetologia pediatrica a Roma

DeeBee Italia è una associazione no profit nata con lo scopo preciso di far conoscere la tecnologia applicata al diabete – la cui conoscenza ed il cui utilizzo sono ancora oggi ad uso esclusivo di un’esigua fortunata minoranza – con un occhio particolare alla gratuità dei sistemi ed al controllo remoto della glicemia (mediante i sistemi Nightscout e Glimp, in primis). Monitorare la glicemia da lontano significa alleggerire la vita dei genitori e di chi si occupa di un diabetico disabile.

E lo scorso 29 marzo 2022 l’associazione ha lanciato un appello dedicato a chi ha i bambini seguiti al Policlinico Umberto Primo a Roma.

“In vista della ventilata chiusura del reparto di diabetologia pediatrica, una volta andato in pensione il prof. Francesco Costantino, abbiamo costituito un comitato dei genitori per poter agire tutti uniti contro questo obbrobrio. Abbiamo già avviato da tempo un canale con la Regione Lazio. Ora abbiamo creato un grande gruppo whatsapp per poter coordinare e condividere le azioni necessarie“.

Per unirsi a questo gruppo si può scrivere a nochiusuradiabetologia@gmail.com oppure compilate il form https://forms.gle/BCyjZ7UTeu8R4AWf7.

“Un medico come Costantino non merita di andare via mettendo la parola fine e il lucchetto a quello che per ora resta l’unico reparto pubblico di diabetologia pediatrica a Roma“.

“Vogliamo rivederlo così lo splendido team, col sorriso!”

Che cos’è il diabete infantile?

Il diabete infantile rappresenta il 10-15% dei casi di diabete, ed è la seconda più importante malattia cronica nei bambini. Il diabete è caratterizzato da una alterazione nella produzione di un particolare ormone, l’insulina, destinata al pancreas. Può anche essere dovuto al fatto che l’organismo resiste all’azione dell’insulina. L’insulina aiuta il corpo a trasformare lo zucchero o il glucosio in energia, permettendo una funzione corretta dell’organismo.

Va notato che la quantità di insulina liberata dipende dalla quantità di zucchero ingerito: se si consumano più carboidrati (patate, zucchero, pasta, riso), il pancreas è tenuto a funzionare più del normale.

Quali sono i sintomi?

I principali sintomi del diabete nei bambini sono:

Aumenti in forma immediata dei livelli di zucchero nel sangue

Molta sete

Sentire la necessità di urinare spesso

Improvvisa perdita di peso, senza alcuna causa

Dolori addominali

Nausea e vomito

Stanchezza o debolezza

Vista offuscata

Irritabilità

Enuresi notturna (il bambino fa la pipì a letto)

Aumento dell’appetito ma perdita di peso

Infezioni alla pelle o intorno alla bocca

Da Topdoctors.it