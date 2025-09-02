Notti di cinema a Parco Marconi: al via la II Edizione

Torna a Roma, la II edizione della rassegna cinematografica “Notti di Cinema a Parco Marconi”, che si terrà nella splendida cornice del Parco Marconi, dall’8 al 13 settembre 2025, rassegna promossa e finanziata dal Municipio XI Arvalia del Comune di Roma e dalla Rete Centro Arvalia – Rete di Imprese Marconi.

L’evento è curato dall’Associazione LIFRA, realtà molto attiva sul territorio per la creazione di eventi dedicati alle famiglie.

La rassegna, arricchita dalla consulenza artistica di Laura Rubino, offrirà una programmazione serale rivolta sia agli adulti che ai bambini.

Ogni sera il grande schermo all’aperto del Parco Marconi diventerà il centro di un’esperienza unica, con una selezione di film dedicati alle famiglie ad ingresso libero.

Tra gli ospiti dell’evento l’attrice Violante Placido che presenterà uno dei suoi film cult “Lezioni di Cioccolato”, il regista e sceneggiatore Luigi Pane che introdurrà il suo primo lungometraggio “Un mondo in più”, che ha esordito ad Alice nella città nell’edizione 2021 e l’attrice Antonella Carone dai “Me Contro te”, testimonial della Rassegna bambini.

Questo il calendario delle proiezioni, che inizieranno tutte alle ore 20.30:

8 settembre: Inaugurazione con il film d’apertura“If amici immaginari” con Antonella Carone dai “Me contro te” moderano Laura Rubino e Donatello Salamina, serata dedicata ai bambini;

9 settembre: Animazione/Bambini“Prendi il Volo”

10 settembre: Violante Placido presenta “Lezioni di Cioccolato”, moderano Laura Rubino e Donatello Salamina

11 settembre: Commedia/famiglia“Mrs. Doubtfire”

12 settembre: Commedia/famiglia “Little Miss Sunshine”

13 settembre: Il registaLuigi Pane presenta “Un mondo in più” moderano Laura Rubino e Donatello Salamina

Il Parco Marconi diventerà il cuore pulsante di questa iniziativa, offrendo un’ambientazione suggestiva per trascorrere serate estive all’insegna del cinema e della cultura

Vi aspettiamo numerosi per godere di questa esperienza indimenticabile sotto le stelle.

