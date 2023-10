Nuovo Consiglio Direttivo per l’Università Popolare Michele Testa

Il 2 Ottobre 2022 presso la Sala Falconi in via Nino Franchellucci 69, si è tenuta L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Università Popolare Michele Testa (UPMT) convocata per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e l’approvazione del Regolamento interno.

Il Presidente uscente Domenico Coratella, dopo aver fatto gli auguri di pronta guarigione ad alcuni importanti membri dell’associazione, ha invitato i presenti a raccogliere fondi in favore delle famiglie colpite dalla disgrazia dell’incendio del fabbricato di Via D’Onofrio che saranno poi trasferiti verso la Croce Rossa che gestisce ufficialmente la raccolta dei contributi.

Dopo la presentazione dei candidati e la costituzione degli scrutatori, si è passato alla votazione esprimendo fino a sette preferenze tra gli aspiranti alla carica (11 candidati).

Sono risultati eletti: GIORGIO CHIANTINI con 40 voti; DOMENICO CORATELLA con 36 voti; ROSSELLA CALZETTA con 32 voti; MARIA LUISA DI LORETO con 32 voti; MERCEDES CALIGIURI con 30 voti; MASSIMO BELLI con 29 voti; WALTER PIRO con 23 voti.

Dopo l’ufficializzazione in Assemblea dei nomi dei sette Consiglieri eletti, l’Assemblea dei Soci è stata sospesa per dar modo ai nuovi Consiglieri di votare, tra loro, il Presidente del nuovo Consiglio Direttivo.

Al rientro in Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo, è stato ufficializzato il nome del nuovo Presidente dell’Associazione Università Popolare Michele Testa APS, nella persona di Domenico Coratella.

Il Presidente ha informato l’Assemblea che il Consiglio Direttivo ha assunto, per intero e senza modifiche, il Regolamento Interno, preparato dalla Commissione nominata in Assemblea dei Soci di Maggio, e fatto circolare sia ai membri della Commissione sia a tutti Soci, tramite e-mail e per la chat dei Soci su Whatsapp.

Terminate le pratiche doverose dell’associazione, ora si potrà varare il nuovo calendario corsi ed eventi per l’anno 2023-2024.