Nuovo intervento a piazza dell’Acquedotto Alessandrino

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, ha dato aggiornamenti su ulteriori lavori per il ripristino del decoro effettuati in zona Alessandrino.

Gli interventi di pulizia e sfalcio sono stati effettuati dall’Ufficio del Verde Municipale nella giornata di ieri a piazza dell’Acquedotto Alessandrino. Oggi, invece, i lavori sono proseguiti nelle strade limitrofe con una accurata pulizia realizzata da AMA. Pulcini ha specificato: “Non sono finiti gli interventi, proseguiremo con la manutenzione delle sedute e dell’area ludica. Ricordo che, proprio in quest’ultima, ignoti hanno rubato due sedute dalle altalene. Continuerò, come fatto fino ad ora, a collaborare con gli Uffici preposti per risolvere le eventuali criticità”.

La piazza è stata protagonista di vari interventi di riqualificazione già lo scorso autunno. L’Assessore alle Politiche Ambientali aveva infatti fatto sistemare l’arredo urbano della piazza e, in particolare, era stata ripristinata la pavimentazione sostituendo le tavole che si erano rovinate ed era stata messa in sicurezza anche l’area ludica.

Sempre Pulcini ha detto: “Siamo tutti custodi delle nostre strade, piazze, aree verdi. Proviamo a lavorare insieme per mantenerle pulite e segnalare i comportamenti irrispettosi? La piazza risplende di nuovo e vi aspetta. Il nostro obiettivo è, infatti, sempre stato quello di rendere la piazza non solo più bella esteticamente e più fruibile, ma un vero e proprio punto di aggregazione sociale per il quartiere.”