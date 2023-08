“Ogni cosa bellissima” il 5 agosto a Garbatella

“Ogni cosa bellissima” racconta di qualcuno che parla di quando, da bambino, sia stato costretto a chiedersi cosa fosse questa cosa chiamata morte. Questa storia può accadere ovunque nel mondo, perché è ovunque nel mondo che accadono queste storie, il 5 agosto 2023 alle 19:30 Carlo De Ruggieri la porta nel Lotto29/B di Garbatella, con la regia di Monica Nappo. Il bimbo inizia una lista di tutte le cose bellissime che ci sono attorno a noi e che sono un buon motivo per vivere e svegliarsi con il sorriso. L’autore Duncan Macmillan ci racconta qualcosa che è un po’ la sua vita ma è un po’ la vita di tanti di noi, e così facendo inizia a costruire un mondo sotto i nostri occhi, dove il teatro è un gioco per bambini alla sua massima potenza. Ed il testo ci dice proprio questo, che il teatro non ha bisogno di molto, come i giochi dei bambini, e che il nostro modo di vedere la vita fatto di ironia e malinconia non ha bisogno di effetti speciali per dipanarsi o di particolari qualità, ma solo di un luogo dove degli esseri umani decidono di volersi incontrare. Everybrillian thing è stato definito dal Guardian un monologo interattivo, e là dove l’argomento potrebbe sembrare la depressione e il suicidio, lo spettacolo diventa invece, affrontando questi temi, un gioioso, unico, potente inno alla vita.

M’ILLUMINO DI TEATRO A GARBATELLA

La rassegna nasce con l’idea di riportare il teatro nello spazio della comunità, nella convinzione che la cultura sia condivisione di un’esperienza ed elemento fondamentale del vivere sociale, in un momento in cui sembra prevalere il più cinico individualismo cosa c’è di più semplice e accogliente di un cortile, un bicchiere di vino (in collaborazione con l’enoteca “La Mescita”) e una storia da ascoltare insieme? E in questo la Garbatella non ha perso l’identità di quartiere popolare a misura d’uomo, uno spazio che raccoglie il meglio del piccolo paese e il meglio della metropoli.

M’ILLUMINO DI TEATRO A GARBATELLA è un progetto di 369gradi vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024, con il patrocinio di Municipio VIII, in collaborazione con ATER Roma e Eco Di Fata.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Cosa accadrebbe se una donna di oggi (Luisa Merloni), moderna ed emancipata, magari proprio un’artista contemporanea, si trovasse di fronte all’arcangelo Gabriele (Marco Quaglia) venuto per farle l’Annunciazione? La risposta è lo spettacolo FARSI FUORI in scena il 6 agosto alle 19:30. Ultimo appuntamento in programma, il 7 agosto alle ore 19:30, è LA CICALA: CHIACCHIERICCI SENZA FRENI un nuovo format che nasce dall’unione tra il podcast e il live show: è un Podcast Live. La compagnia Bartolini/Baronio, guida ospiti e pubblico in un vortice creativo tra musica, parole e vita, a cui sono invitati ospiti e personaggi del quartiere per raccontare storie e memorie e costruire assieme un nuovo modo di narrare la Garbatella.

Tutte le attività di M’ILLUMINO DI TEATRO ALLA GARBATELLA sono a titolo gratuito per un numero limitato di spettatori. Il Lotto29/B è facilmente raggiungibile a piedi per gli abitanti del quartiere. Per chi viene da più lontano la metro Garbatella è a 1 km a piedi; in prossimità passano i seguenti bus: 671, 715 e 716. E’ accessibile l’arrivo in bicicletta: la pista ciclabile più vicina è in viale Cristoforo Colombo; è inoltre presente una rampa all’ingresso principale del Lotto che consente l’accesso anche ai diversamente abili.

Info e prenotazione obbligatoria a: prenota369@gmail.com / whatsapp 371/6160065.

La rassegna è ideata e curata da Alessia Esposito, organizzazione Matilde Aquilanti, promozione e Comunicazione Angelica Ferraù, illustrazioni Susanna Morari. 369gradi ringrazia Fonomaster sas, Enoteca La Mescita, Bar Bozza, Associazione Che Guevara Onlus, Associazione Culturale Femminile Plurale, Hagape 2000 APS e grazie a tutti gli abitanti del quartiere e agli abitanti del Lotto 29/B che ci hanno sostenuto in questa seconda edizione: Elisabetta, Alda, Alessandra, Antonella, Flavia, Daniela, Rossella e ancora Alessandro, Cecilia, Gustavo, Silvano, Massimiliano, Andrea, Patrizia, Alberto, Valentina, Claudio, Olimpia, Danilo, Veronica, Luisa, Maria Teresa, Cinzia, Morena, Roberta, Yuri