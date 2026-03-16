Online il bando Sementi 2026 dedicato alla Cultura del Ben-Essere

È online l’avviso pubblico “Sementi 2026” attraverso il quale l’Assemblea Capitolina ha intenzione di concedere per l’anno in corso contributi per le iniziative capaci di interpretare e rappresentare al meglio il tema della ‘Cultura del Ben-essere’ in tutte le sue declinazioni.

Il bando è rivolto ad associazioni; enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); comitati (ai sensi dell’art.39 del Codice civile); fondazioni e organismi riconosciuti che svolgono le proprie attività non lucrative a favore della collettività.

La domanda di partecipazione, il progetto e tutta la documentazione richiesta devono essere presentati entro le ore 12.00 del 13 aprile 2026.

“In un momento storico segnato da incertezze e notizie negative, promuovere la cultura del benessere significa favorire uno sguardo più positivo sulla società e sul valore della comunità. Con il bando Sementi 2026 vogliamo sostenere iniziative ispirate alle definizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e agli indicatori internazionali sul benessere e sulla qualità della vita delle persone. Si tratta di valorizzare la dimensione integrata che unisce salute fisica, equilibrio psicologico, relazioni interpersonali, partecipazione sociale e tutela dell’ambiente, ponendo al centro il benessere individuale e collettivo”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

L’avviso e tutte le informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata di questo sito.

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