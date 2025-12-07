Opening della stagione 2025/2026 a Solda con il Gran Prix Italia

Si è chiusa la quattro giorni di Solda, tradizionale appuntamento sul ghiacciaio dell’Ortles con lo S.C. Livata in cabina di regia ed il CLS Lazio e Sardegna che ha offerto il supporto organizzativo.

Sono stati quattro giorni intensi, frenetici, che come di consueto hanno inaugurato la stagione 2025-26 del Gran Prix Italia Dicoflor con due giganti e due speciali sia al maschile che al femminile. Altrettante le gare FIS disputate e valide per Il Trofeo Livata sempre sulla pista Kanzel, un tracciato estremamente vario e impegnativo e reso ancor più insidioso dalle condizioni tipiche della prima neve di stagione.

Aria frizzantina e splendide giornate di sole a fare da splendida cornice a gare che restano sempre ambite e partecipate perché consentono agli atleti di abbassare i punteggi FIS. Numerosi gli sciatori stranieri arrivati da Norvegia, Stati Uniti, Finlandia, Giappone, Ungheria, Uzbekistan, Ucraina, Turchia e addirittura Iran e Cipro:

“È sempre un grande onore organizzare una manifestazione di così si ricevono tanti apprezzamenti da parte di tutti gli addetti ai lavori. Il nostro sci club del resto non è nuovo nell’organizzazione di certi eventi come la nostra storia dimostra grazie ad uno staff collaudato che opera con grande professionalità sposando la linea della federazione e del nostro comitato.

I numeri degli iscritti sono andati via via crescendo giorno dopo giorno una volta concluse le altre gare disputate ad inizio settimana grande richiamo che di fatto rappresenta l’opening del Gran Prix Italia Dicoflor – dice il presidente del team Livata Franco Malci – sono state giornate veramente dure ma quando ci sono la passione e l’entusiasmo tutto diventa più facile soprattutto quando in Val Gardena. La presenza dello staff federale con Paolo Deflorian e Paolo Boldrini conferma l’importanza dell’evento”.

Le gare di Solda hanno visto ai nastri di partenza i migliori talenti dello sci laziale come Edoardo Lallini, Alessandro Ranalli e Lavinia Sambuco dello S.C. Livata, Ilaria Innocenzi e Michela Sarra dell’S.C. Orsello, Alessandro Buono e Andrea Piccone dell’MM Crew.

Con loro il responsabile tecnico dello sci alpino del CLS Marco Verdecchia e gli allenatori della squadra femminile Cristian Restante e della squadra maschile Giovanni Mizzoni.

Risultato di prestigio per la guarcinese Lavinia Sambuco che al suo esordio nella categoria aspiranti è subito salita, sul podio centrando un prestigioso terzo posto.

“Per i ragazzi del nostro comitato – ha proseguito Franco Malci – è stato sicuramente un test agonisticamente impegnativo su una pista difficile ma che ha consentito loro di misurarsi con i migliori giovani e di fare esperienza. Splendido il terzo posto di Lavinia Sambuco, , nella seconda gara FIS di slalom di martedì che lascia ben sperare per il futuro della nostra ragazza”.

L’appuntamento alla prossima edizione: “Ovviamente si, se avremo ancora l’onore di organizzare la manifestazione da parte della Federazione. Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati alla riuscita di questo evento e alla società impianti di Solda che anche quest’anno ci ha ospitato. Per quanto riguarda le gare tutto è andato per il verso giusto e a tal proposito vorrei sottolineare la direzione in pista del nostro D.T. Cristian Restante che ha coordinato al meglio lo svolgimento delle gare in pista. Un grazie particolare al nostro Comitato che ci ha supportato e al presidente Andrea Ruggeri che non ha fatto mancare la sua presenza”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.