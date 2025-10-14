Opera Studio di Alto Perfezionamento “La Bohème”

Dal 3 al 5 ottobre 2025, al Teatro Vignoli, è andata in scena una delle più amate opere di Giacomo Puccini, La Bohème.

Interpreti sono stati gli allievi dell’Opera Studio, l’orchestra e il coro Vox in arte Ensemble diretti dal maestro Roberto Bongiovanni.

Il corso di alto perfezionamento, organizzato dall’associazione culturale Vox in arte, sotto la direzione artistica di Michele Martusciello e patrocinato dal V Municipio, si è svolto dal 15 settembre al 5 ottobre 2025.

Gli allievi sono stati preparati dal maestro di canto Ricardo Tamura; la regia affidata a Manuela Montanaro e l’allestimento scenico a Caterina Martusciello; la preparazione del Coro è stata curata dal maestro Domenico Maglioni; la dizione e l’arte scenica da Michela Marconi.

Il pianista accompagnatore Massimo Castorina.

Il tenore Domenico Maglioni interprete di Parpignol e il basso Angelo Michele Mazza nei panni di Benoît e di Alcindoro; il venditore-cameriere Andrea Di Gregorio; i doganieri Giampaolo D’Angelo e Luca Renzetti.

Ha collaborato anche l’associazione culturale APS Polvere di Stelle, Musica e Cultura.

Lo scorso anno il progetto di diffondere la lirica in periferia ha spiccato il volo con la masterclass del maestro Ricardo Tamura che si è conclusa con il recital degli allievi alla Casa della Cultura “Silvio Di Francia”. Inoltre, in occasione del centenario della morte del maestro lucchese, fu organizzato l’evento, interamente finanziato dal V Municipio, “Note e aneddoti di un genio della musica, Giacomo Puccini”.

Il workshop Adoperiamoci, promosso e finanziato dalla UILT Lazio e nazionale, che si è svolto a giugno di quest’anno, sempre con la conduzione del maestro Tamura e del soprano Michela Marconi, ha rappresentato una tappa intermedia per giungere alla realizzazione di un vero e proprio corso di perfezionamento di canto lirico della durata di tre settimane.

Il progetto Opera in periferia, le cui lezioni e prove si sono svolte presso i locali di APS Partenope, è volato alto con un recital (finanziato dal V Municipio) di arie e duetti tratti da La Bohème il 26 ottobre presso la Casa della Cultura di Villa De Santis con una sala gremita di spettatori di tutte le età.

Il percorso si è concluso, con non pochi sforzi da parte di tutti, con la messinscena de La Bohème, celeberrima opera di Giacomo Puccini su libretto di Illica e Giacosa, ispirato al romanzo di Henri Murger, Scènes de la vie de bohème, il 3-4-5 ottobre presso il Teatro Vignoli al Pigneto.

Nelle tre serate si sono alternati tre diversi cast:

Primo cast: Mimi: Olga Gogayzel (Ucraina); Musetta: Aleksandra Wojtachnia (Polonia); Rodolfo: Marcin Scech (Polonia); Marcello: Adam Szramski (Polonia); Schaunard: Evan Schelton (USA); Colline: Francisco Silva (Brasile).

Secondo cast: Mimi: Filipa Portela (Portogallo); Musetta: Jiaqi Li (Cina); Rodolfo: Rafael Ribeiro (Portogallo); Marcello: Adam Szramski; Schaunard: Evan Schelton; Colline: Francisco Silva.

Terzo cast: Mimi: Olga Gogayzel; Musetta: Aleksandra Wojtachnia; Rodolfo: Eli Lobato (Brasile); Marcello: Adam Szramski; Schaunard: Evan Schelton;Colline: Francisco Silva.

Gli spettacoli sono stati presentati dal dott. Henos Palmisano, che ha intrattenuto il pubblico durante i cambi di scena con aneddoti e curiosità riguardanti l’opera e gli autori.

Nella serata finale presenti tra il numeroso e partecipe pubblico anche giovani e bambini, e graditi ospiti, il commendatore Sergio Ammirata, attore, regista e fondatore della compagnia La Plautina del Teatro Anfitrione, il regista e commediografo Stefano Napoli e il presidente della UILT Lazio Stefania Zuccari.

Agli allievi-interpreti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione dal consigliere Elena Antinozzi e dal presidente Mauro Caliste, il quale ha sottolineato l’impegno e la capacità del V Municipio di aver realizzato il maggior numero di eventi culturali nella Capitale. Nelle parole del Presidente e del Consigliere si è colto l’invito alle Associazioni culturali, in sinergia con le Istituzioni pubbliche, di proseguire l’attività di divulgazione della lirica nel territorio e soprattutto nelle scuole.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.