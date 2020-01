Osservazione di stelle e pianeti al parco delle Valli

Primo evento gratuito di questo 2020 per l’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” che in collaborazione con l’Accademia delle Stelle, hanno organizzato un evento gratuito ed aperto a tutti di osservazione dei pianeti, stelle e luna al parco delle Valli per sabato 11 gennaio 2020.

Da diversi anni, le due realtà associative collaborano per far avvicinare le persone alla conoscenza del cosmo e dei suoi pianeti nella splendida cornice del parco delle Valli che si presta molto bene per questo tipo di iniziative.

L’iniziativa comprende anche attività pratiche come il montaggio ed il puntamento di un telescopio, l’osservazione dei pianeti, luna e stelle tramite i telescopi messi a disposizione dall’Accademia delle Stelle, ed una parte formativa con la guida al cielo con il quale l’astrofisico Paolo Colona fornirà ai partecipanti la conoscenza delle stelle ed al quale si potranno fare tutte le domande possibili

Un evento che ogni volta accoglie tantissimi partecipanti proprio per la bellezza e curiosità di scoprire il cosmo.

L’evento Sole, Luna e Stelle al parco delle Valli, si terrà questo sabato 11 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 presso il parco delle Valli entrata di via Conca D’Oro 169.

L’Agenda dell’evento

16.30 – 17.00 Attività pratica per tutti per imparare a montare un telescopio e scoprire come puntarlo.

17.00 – 20.00 Osservazione dei pianeti, stelle e Luna

19.00 – 19.30 Guida al cielo dove poter fare domande e scoprire le varie costellazioni.

Per maggiori informazioni ed altro visitate il seguente sito http://concadororoma.blogspot.com/2020/01/evento-astronomico-gratuito-al-parco.html

E. M.