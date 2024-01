Passeggiando nella storia visita al Museo della Zecca

L’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS (https://concadororoma.blogspot.com/ ), ha organizzato un nuovo evento gratuito per scoprire un museo situato nei pressi del quartiere Conca D’Oro, parliamo del museo della Zecca.

L’iniziativa è gratuita con guide gratuite per scoprire un museo speciale e poco conosciuto che ha tanto da offrire.

La passeggiata nella storia vuole essere un iniziativa per raggiungere a piedi il museo e scoprire la storia del nostro paese e della città di Roma con alcune reperti particolari.

L’evento si terrà venerdì 16 febbraio alle ore 17.00 e come luogo di appuntamento entrata del parco delle Valli di via Val D’Ala 19 . Per partecipare è necessario inviare un email al seguente indirizzo email gliamicidiconcadoro@outlook.it indicando nome, cognome, tipo di documento e numero documento.