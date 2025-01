Passeggiate romane. Alla scoperta del Rione Monti

Sabato 11 gennaio 2025, alle ore 10, prende il via l’atteso appuntamento con le Passeggiate romane, un’iniziativa culturale e turistica organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale A.P.S. Partenope.

Un’occasione unica per esplorare alcuni dei luoghi più iconici e meno conosciuti della Capitale, accompagnati da guide esperte che racconteranno la storia e i segreti di Roma in un percorso che si snoda tra arte, architettura e curiosità storiche.

L’incontro è fissato davanti alla facciata principale della Basilica di Santa Maria Maggiore, uno dei quattro luoghi sacri più importanti della città, simbolo della cristianità romana.

Il tour si svilupperà in un affascinante itinerario che attraversa alcune delle chiese più significative della capitale e dei luoghi che hanno segnato la storia della città.

Durante il percorso, i partecipanti potranno visitare e conoscere Santa Prassede, celebre per i suoi mosaici, e San Pietro in Vincoli, dove si trova la famosa statua del Mosè di Michelangelo.

La passeggiata proseguirà verso Piazza della Suburra e Santa Pudenziana, per poi fare tappa a Via Panisperna 89, famosa per essere stata la sede dei “ragazzi di via Panisperna”, scienziati e pionieri della fisica italiana.

Il tour toccherà anche punti storici meno noti ma altrettanto affascinanti come Santa Maria ai Monti, la Casa di Ettore Petrolini in via Baccina 32, e il suggestivo Affaccio sui Fori di Augusto.

Il percorso culminerà con la visita al monumentale Palazzo del Grillo e al Muraglione, passando per il Palazzo dei Cavalieri di Rodi e il leggendario Foro di Traiano.

L’evento è pensato per tutti coloro che vogliono vivere Roma da una prospettiva diversa, lontano dalla solita folla di turisti, immergendosi nella sua storia, nei suoi monumenti e nelle storie che li hanno resi immortali.

Il tour si concluderà alle ore 13:00, dopo un affascinante viaggio che toccherà alcuni dei luoghi più significativi di Roma, arricchendo la conoscenza storica e culturale della capitale.

Dettagli e prenotazioni

L’evento è aperto a tutti con un contributo volontario di 5,00 euro che verrà devoluto all’Associazione di Promozione Sociale A.P.S. Partenope, sostenendo le sue attività culturali e sociali.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare Francesco al numero 3396256087.

Non perdere questa imperdibile occasione di vivere Roma come non l’hai mai vista prima, scoprendo angoli nascosti e ascoltando storie che hanno reso unica la città eterna.

