“Pedalata s-catenata di Carnevale” a Colli Aniene

È la seconda pedalata di Carnevale organizzata dall’associazione I nostri figli al centro della sQuola. La prima edizione, lo scorso anno, ha visto la partecipazione di quasi 400 persone, soprattutto famiglie con bambini frequentanti le scuole del quartiere. Quest’anno la pedalata, che si svolgerà domenica 19 febbraio alle ore 10,00, sarà più lunga, partendo dal Parco Tozzetti, ormai tradizionale ritrovo per tutte le iniziative di mobilità sostenibile promosse dall’associazione (come il Bike to School), percorrerà le strade principali del quartiere per poi attraversare Tiburtino III, proseguendo su via Igino Giordani fino ad arrivare a Casal Bruciato, passando per Verderocca. Al termine è previsto un momento ludico dedicato ai bambini presso la Cacciarella dove saranno ospiti dell’associazione Bike4City che, alla Cacciarella, ha la propria ciclofficina. L’iniziativa, oltre ad essere un momento di allegria, divertimento e spensieratezza, rappresenta anche un momento di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e alternativa. Alla Pedalata S-Catenata di Carnevale 2023 hanno aderito, come organizzatori, anche l’associazione Amici del Parco Tozzetti e il gruppo bikers PPM di Colli Aniene.

A fare da contorno al tema principale della manifestazione, sono previsti una serie di eventi in allegria, tra i quali lo spettacolo di giocoleria “Alessio e il monociclo”.

L’associazione “I nostri figli al centro della sQuola” è costituita da un gruppo di genitori i cui figli frequentano le scuole prevalentemente della zona del quartiere di Colli Aniene. Si tratta di una associazione a carattere volontario, apolitico, apartitico e senza alcuna finalità di lucro, per meglio supportare l’attività “scolastica” dei ragazzi. È stata ideata e costituita allo scopo di tutelare, preservare e migliorare la vita scolastica dei ragazzi che frequentano le scuole, nonché tutelare gli edifici dove i ragazzi vivono l’esperienza scolastica, dai Nidi alle Medie. Cooperando, se possibile, con gli organi della scuola stessa ( i Consigli di Scuola, Consigli di Istituto e Consigli di Circolo), l’Ufficio Scuola, le Coordinatrici, le Direttrici, con i docenti, i rappresentanti di classe, con il IV° Municipio, il Comune, tutte le altre Associazioni simili o Comitati di quartiere ed i Municipi di tutta Roma.

L’associazione opera prevalentemente nel quartiere di Colli Aniene, ma anche nelle adiacenti aree di Pietralata e Ponte Mammolo ed in ogni caso nel territorio del IV Municipio e nel Comune di Roma.