Per Segni Accesi – Password per un cammino di Annamaria Ferramosca

Domenica 16 aprile 2023, alle ore 17 presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18/20 a Roma Laurentina* Recital di poesia e musica

a cura di Annamaria Ferramosca autrice del libro Per Segni Accesi – Password per un cammino, Ladolfi Editore 2021

Voce dell’autrice

Suggestioni al violino di Valeria Profeta

Interventi di Manuel Cohen e Anna Maria Curci

«L’auspicio naturale pare essere quello di una rigenerazione, di un nuovo originarsi planetario e umano, che spontaneamente fluisca verso un sentire collettivo, una comunità umana futura che abbia abbattuto i confini dello spazio e del tempo. Perché si desidera sciogliere l’umanità intera in un abbraccio e, infine, cantare solo questo nodo di luce sperata» (dalla prefazione di Maria Grazia Calandrone)

Annamaria Ferramosca, salentina di origine, umanista e biologa ricercatrice, vive a Roma. È autrice di 12 libri di poesia, tra cui il volume antologico di percorso Other Signs, Other Circles – Poesie 1990- 2009, pubblicato a New York da Chelsea Editions nella collana Italian Contemporary Poets in Translation, e il recente volume monografico SUD I POETI- Annamaria Ferramosca, poesia per “riscrivere vita”, Macabor 2022. Il suo libro più recente è Per segni Accesi (Premio Voci Città di Roma 2022), Giuliano Ladolfi Editore 2021, prefazione di Maria Grazia Calandrone. Suoi testi sono stati pubblicati su riviste e antologie nazionali, in volume e su riviste straniere, tradotti oltre che in inglese, anche in spagnolo, rumeno, turco, arabo. Di imminente pubblicazione è il monologo con inserti poetici Luoghi sospesi, Puntoacapo editrice, già in preorder nel sito editoriale. Ampio materiale critico è nel sito personale: www.annamariaferramosca.it

Valeria Profeta Romano, titolare della cattedra di violino presso il Liceo Musicale Statale “Farnesina” di Roma, è diplomata in Violino e Pianoforte e Laureata in Composizione con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. È stata più volte pianista accompagnatore presso il Conservatorio di S. Cecilia. Tiene concerti sia da solista che in formazione cameristica in Europa e negli Stati Uniti.

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede