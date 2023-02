Pierluigi Cuomo, concerto per chitarra, al Museo Nena

L’Associazione culturale “Nuovo Fidia” e Museo Nena di Via Edoardo D’Onofrio 35 organizza, per Martedì 14 febbraio 2023 alle ore 18,30, ad ingresso libero e gratuito, un prezioso concerto per chitarra con l’artista a tutto tondo Pierluigi Cuomo.

Pierluigi, chitarrista, attore, autore, compositore, docente, si esibisce in un concerto per chitarra sola eseguendo musiche di sua composizione in una originale interpretazione delle sue microstorie in musica, suggestioni fatte di immagini e piccoli segreti, quelli che le parole non riescono a raccontare. Lo stesso artista presenterà i suoi pezzi.

Ospite della serata il Maestro Luigi Picardi chitarrista anche lui e responsabile di un importante segmento, non solo musicale, di Radio Vaticana. Ma non mancheranno alcuni suoi amici musicisti del gruppo da lui fondato “Chitarristi uniti” con cui si è esibito nel recital “Storie di chitarra e di amicizia”.

Un vero onore per gli organizzatori del Fidia-Museo Nena accogliere nel santuario artistico delle opere del grande scultore Nena, un personaggio così poliedrico, multiforme al punto di non poter distinguere quale lato della sua personalità e della sua arte sia più eccellente. Ci tiene a dire che è un chitarrista ma sembra riduttivo, viste le grandi doti di attore, di docente, che ha già espletato nella sua carriera; ma è anche autore, compositore e interprete delle sue musiche per questo strumento intimo e delicato cui si affidano sentimenti, stati d’animo, emozioni fino a farlo diventare un prolungamento sostanziale, necessario della propria personalità.

Nella sera di San Valentino, che nell’immaginario corrente festeggia con significato univoco l’innamoramento vero e duraturo sentiremo dei brani, tutti di sua composizione, che senza dubbio porteranno dolcemente, impercettibilmente l’ascoltatore verso il bello assoluto, universale (uni-versus= verso un punto unico, trascendente).

Pierluigi Cuomo (Napoli, 24 novembre 1959) inizia a studiare chitarra classica all’età di dodici anni; in seguito intraprende la carriera di attore, pur non abbandonando mai il suo strumento d’elezione continuando a sperimentare e comporre musica attraversando diversi generi. Muove i primi passi nei teatri off di Napoli come Il San Carluccio e lo Spazio Libero mentre frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia. Sperimenta tecniche espressive, studia con Claudia Giannotti e in seguito si diploma in Recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1985, avendo tra gli insegnanti Ingrid Thulin, Monica Vitti, Lina Wertmüller.

Ha scritto e messo in scena due spettacoli musicali: Metropolitango e Via Carriera Grande.

Ha recitato al cinema per Lina Wertmüller in Sabato, domenica e lunedì. Dal 2002 al 2009 è stato docente di Recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

In Tv è stato il Tenente Ulderico Dell’Anno nelle due stagioni della fortunata serie Classe di ferro; l’ispettore De Santis nelle tre stagioni di Linda e il brigadiere con Nino Manfredi; l’avvocato Taviani nella prima serie de La squadra. Ha partecipato alla terza e quarta stagione di Gomorra-La serie.

A teatro si ricorda la sua interpretazione in “Ferdinando” di Annibale Ruccello nella prima edizione diretta dallo stesso Ruccello con Isa Danieli e “Storia di ordinaria follia” per la regia di Memè Perlini. Tra i suoi altri lavori in scena: Gianni, Ginetta e gli altri di Lina Wertmüller, Il berretto a sonagli di Pirandello per la regia di Marco Lucchesi, Sofia e Francesco di Alessandro Giupponi.

Negli anni 2010 è tornato a esibirsi in pubblico come chitarrista con una proposta musicale che lo ha riportato in concerto su palcoscenici in Italia e all’estero interpretando brani strumentali di sua composizione per chitarra classica in una personalissima narrazione sonora.

Nel 2017 pubblica il CD “Sconcerto per chitarra sola” che contiene le sue composizioni per chitarra, riscuotendo sicuri consensi dalla critica musicale specializzata e sincero apprezzamento da parte del pubblico. Dal 2016 al 2022 si è esibito presso il “Teatro Spazio ZTL” “Domus Ars” “Casina Pompeiana” di Napoli; il teatro Rostocco di Acerra e l’Associazione Culturale Wunderkammer;

La “Stanza della musica”, il teatro “Arciliuto”, la “Cappella Orsini”, il “Circolo Arcobaleno”, il “Circolo Armonia dei Contrari” e la “Galleria Canova 22” di Roma.

Nel Dicembre 2021 ha tenuto un concerto ad Aviano Pordenone per l’Associazione Musicale della Pedemontana. A Marzo del 2022 per l’Istituto Italiano di Cultura ha tenuto due concerti a Marsiglia e a Montpellier. Nel 2022 ha fondato il gruppo “Chitarristi uniti” con il quale si è esibito il 19 febbraio dello stesso anno presso il teatro Arciliuto nel recital intitolato “Storie di chitarra e di amicizia”.

Della filmografia citiamo:

Cinema: Sabato, domenica e lunedì, regia di Lina Wertmüller (1990) – Carogne – Ciro and Me, regia di Enrico Caria (1995) – Cristian e Palletta contro tutti, regia di Antonio Manzini (2016).

Televisione: Classe di ferro (1989-1991) – Linda e il brigadiere (1997), Linda e il brigadiere 2 (1998) – Linda, il brigadiere e… (2000) – Angelo il custode (2001) – La squadra 2 (2001). Don Matteo 3, episodio 3×11 (2002) – Per amore del mio popolo (2014) Squadra mobile – Operazione Mafia Capitale, episodi 2×02, 2×03 (2017)- Gomorra – La serie, episodi 3×08, 4×07, 4×09 (2017-2019)