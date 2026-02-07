Pietralata. Gli eventi di febbraio di TIPIATTIVI APS

14 febbraio – Mille cuori in biblioteca

Merenda e Letture dei messaggini di San Valentino

ore 17.00 – Bibliopoint Perlasca

Carnevale di ALATA – Comunità Educante di Pietralta

ore 17.00 – Largo di Pietralata

– – – –

Tutti i Giovedì – CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO

dalle 16.00 alle 19.00 – Bibliopoint Perlasca

NOTA: il ciclo “Giovedì dei piccoli” è rinviato a primavera

poi Aiuto compiti e Italiano per stranieri

e ancora Programma attività di A-LATA Comunità Educante di Pietralata

Infine è utile ricordare che il Bibliopoint Perlasca di via Vincenzo Barelli 4 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30

