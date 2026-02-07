Categorie: Associazioni Cultura e Spettacoli Incontri e Convegni Libri e letteratura
Pietralata. Gli eventi di febbraio di TIPIATTIVI APS

Il Bibliopoint Perlasca è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30

Redazione - 7 Febbraio 2026

Ecco di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di febbraio 2026.

Un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.

Gli appuntamenti:

14 febbraio – Mille cuori in biblioteca
Merenda e Letture dei messaggini di San Valentino
ore 17.00 – Bibliopoint Perlasca
Locandina
– – – –
16 febbraio – CICLO DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA
Quinto incontro: Le cose buone del fascismo: bugie o verità 
ore 17.30 – Bibliopoint Perlasca
Locandina
– – – –
17 febbraio – CARNEV-ALATA
Carnevale di ALATA – Comunità Educante di Pietralta
ore 17.00 – Largo di Pietralata
Locandina
– – – –
18 febbraio – PRESENTAZIONE LIBRO 
Undici settembre 1973 – Il CASO
ore 17,30 – Bibliopoint Perlasca
Locandina
– – – –
25 febbraio – LAB CIRCOLO DI LETTORI

Il libro scelto per questo mese è “Canto della pianura” di Kent Haruf

Il gruppo di lettori del Bibliopoint si incontrano per il primo romanzo della trilogia della pianura
ore 17,30 – Bibliopoint Perlasca
– – – –
Tutti i Giovedì – CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO
dalle 16.00 alle 19.00 – Bibliopoint Perlasca
Info: tipiattivi@libero.it
Locandina

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOTA: il ciclo “Giovedì dei piccoli” è rinviato a primavera  

poi Aiuto compiti e Italiano per stranieri 

e ancora Programma attività di A-LATA Comunità Educante di Pietralata 

Infine è utile ricordare che il Bibliopoint Perlasca di via Vincenzo Barelli 4 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30

