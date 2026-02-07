Pietralata. Gli eventi di febbraio di TIPIATTIVI APS
Il Bibliopoint Perlasca è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30
Ecco di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di febbraio 2026.
Un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.
Gli appuntamenti:
Il libro scelto per questo mese è “Canto della pianura” di Kent Haruf
NOTA: il ciclo “Giovedì dei piccoli” è rinviato a primavera
poi Aiuto compiti e Italiano per stranieri
e ancora Programma attività di A-LATA Comunità Educante di Pietralata
