Ho incontrato la mia amica Anna Maria a largo Cevasco. Anna Maria ha una bambina di dieci anni e un bambino di otto. Era di ritorno dall’Impianto Antonio Nori nel parco di Tor Tre Teste, era andata nella segreteria della sezione atletica per chiedere informazioni su come iscrivere i suoi due bambini ai corsi di atletica.

Ha visto dalla terrazza del bar la pista di atletica e tornava a casa perplessa. Mi ha chiesto “Attilio, è vero che l’Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato ha promesso la nuova pista di atletica nell’impianto Antonio Nori a Tor Tre Teste? Ho anche digitato sull’APP della IA la richiesta di informazione”.

Mi ha mostrato il suo cellulare e mi ha fatto leggere la risposta della IA:

Sì, l’Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha promesso la riqualificazione della pista di atletica nell’impianto Antonio Nori a Tor Tre Teste.

Ha dichiarato a settembre 2024 che l’intervento sarebbe stato curato da Sport e Salute S.p.A. nell’ambito della “legacy” degli Europei di Atletica leggera che si sono tenuti a Roma. L’obiettivo è rifare completamente la pista, che da anni si trova in condizioni di degrado e parzialmente inagibile.

Diversi articoli e comunicati stampa di settembre 2024 confermano questa intenzione e l’inizio delle attività propedeutiche ai lavori. L’impegno è di presentare una proposta progettuale entro fine anno (2024) e di iniziare i lavori per l’estate 2025.

Imbarazzato ho cercato di dare una risposta ad Anna Maria:

Anna Maria il 19 settembre 2024 una folta delegazione capitanata dall’Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato è venuta in visita al campo di Atletica Nori a Tor Tre Teste per fare il punto sulla situazione e sui tempi per il rifacimento della pista in tartan ammalorata in più punti e che soffre anche di un cedimento del terreno.

Erano presenti il consigliere comunale Nanni, tra l’altro Vice Presidente della Commissione capitolina Speciale Giubileo. Per il V municipio il presidente Mauro Caliste e i consiglieri Ferrari, Mattana, Procacci, Di Cagno, oltre ai funzionari della X Commissione (presieduta dal consigliere comunale Nando Bonessio, assente per impegni istituzionali) che si occupa di Sport e qualità della Vita.

Erano presenti anche Roberto De Benedittis presidente ACSI e vari rappresentanti di associazioni locali.

Tutti gli ospiti visitatori hanno fatto un giro della pista in tartan per constatare di persona lo stato penoso. Al termine del sopralluogo l’assessore capitolino Alessandro Onorato ha assicurato il suo impegno per una soluzione rapida ed efficace.

Anna Maria, sempre il 19 settembre 2024 abbiamo ricevuto un video Istagram dall’Assessore Onorato che possiamo vedere assieme.

https://www.instagram.com/reel/DAGtBCpNaWr/?igsh=MWt4aGFscjM0aDdtMw==

Dubbi non li abbiamo avuti. Abbiamo sbagliato?

Per il rifacimento della pista d’atletica abbiamo chiesto aiuto anche alla nostra amica Annalisa Minetti, che nella pista si allena. Nel periodo di Natale 2024, con la lavori di riqualificazione mai avviati, ha registrato questo video di sollecito all’Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato, che ti faccio vedere.

https://www.youtube.com/watch?v=Gu1bBf4gGyg

Anna Maria, speriamo che mantengano le promesse.

