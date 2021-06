Planet Onlus dona defibrillatore a scuola di via del Pergolato

L’ Associazione Planet Onlus, di cui l’on. Francesco Figliomeni è il fondatore, la Presidente Luisella Di Curzio, il Segretario Generale Mirella Flumine e tantissimi altri volontari, ha donato un defibrillatore semiautomatico alla scuola di via del Pergolato, consegnandolo al Dirigente scolastico Tiziana Santoro.

La benemerita associazione ha finanziando altresì il corso di formazione per il suo utilizzo per alcuni operatori scolastici.

È stata una mattinata memorabile all’Istituto scolastico “Olcese” – scuola dell’infanzia, elementari e medie – di Via del Pergolato con alunni molto attenti all’esposizione del tema dell’apparato circolatorio!

La presidente Luisella Di Curzio e l’on. Figliomeni hanno rivolto un ringraziamento speciale soprattutto alle alunne e agli alunni che, nonostante fosse l’ultimo giorno di scuola, hanno saputo mostrare vivo interesse e partecipazione attiva alla cerimonia, consegnando alcuni loro disegni di ringraziamento ed intrattenendo i presenti con alcune informazioni sulla cardioprotezione.

Planet Onlus – hanno assicurato Di Curzio e Figliomeni – continuerà a sostenere la battaglia contro le morti per arresto cardiaco donando alle strutture sensibili dei territori questo apparecchio che, nella speranza che non possa servire mai, al momento giusto, tuttavia, è in grado di salvare vite umane!