Poesia, Narrativa, Musica ed altro con il prof. Antonio Saccà

Martedì 5 novembre 2024, alle ore 17.30, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, dopo una breve pausa, per sopraggiunti impegni letterari, riprendono le lezioni del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà, che ringraziamo per mettere a disposizione della cittadinanza interessata la sua enorme e vasta cultura.

Questa lezione riguarderà l’illustrazione del programma 2024/2025, che tratterà di “Poesia, Narrativa, Musica ed altro, inquadrate nella società e nella storia”.

Una piccola parte della lezione sarà dedicata alla società moderna.

Si ringraziano, di nuovo, anche il Presidente dell’A.P.S., Nicola Migliore e tutto il suo staff, per mettere a disposizione, ancora una volta, i locali dell’Associazione, per condividere la cultura con i cittadini interessati.

