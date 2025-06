Lunedì 30 giugno 2025 alle ore 17:30 a Monte Compatri presso la Sala Consiliare in viale Placido Martini 1, la presentazione del libro “ (edizioni Controluce) “Poesie e Racconti” di Aldo Onorati, Armando Guidoni e Igor Potapov.

L’edizione, con la presentazione del prof. Fabio Pierangeli dell’Università di Roma “Tor Vergata”, contiene due racconti di Aldo Onorati e cinquantuno poesie di Armando Guidoni. Il poeta russo Igor Potapov, inoltre, ha inserito nel libro un prezioso contributo di poesie e commenti, esegesi acute, intelligenti, quali corollari delle poesie di Armando Guidoni.

Il Presidente del Comitato di società “Dante Alighieri” di Mosca, Nataliya Nikishkina, e il Presidente di Associazione Internazionale “Amicizia” Italia-Russia, Ekaterina Spirova, hanno tradotto tutto nella lingua russa. Le traduzioni sono state inserite come “testo a fronte” per consentire una “lettura parallela” nelle due lingue.

Francesco Ferri, Sindaco di Monte Compatri

Serena Gara, Assessore alla Cultura di Monte Compatri

Fabio Pierangeli

Aldo Onorati

Armando Guidoni

Moderatore, Laura Frangini

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.