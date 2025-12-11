Porro: l’eleganza verde che unisce gusto, chimica e benessere

Il porro (Allium ampeloprasum var. porrum) è un ortaggio antichissimo, coltivato da millenni nelle regioni mediterranee e oggi diffuso in tutta Europa.

Appartenente alla famiglia delle Alliaceae insieme a cipolla e aglio, si distingue per un sapore più delicato e una sorprendente ricchezza nutrizionale.

Oggi, grazie alla ricerca scientifica, conosciamo meglio la complessità chimica di questo alimento, capace di coniugare tradizione culinaria, salute e sostenibilità.

Dal punto di vista nutrizionale, il porro è composto principalmente da acqua e fibre, con un contenuto energetico molto basso, ma ricco di micronutrienti essenziali come vitamina C, vitamina E, carotenoidi e minerali.

Le sue foglie verdi, spesso meno utilizzate in cucina, risultano particolarmente ricche di antiossidanti. Le varietà con foglie più scure mostrano livelli più elevati di polifenoli e ascorbato, indicando una forte capacità antiossidante.

Uno degli aspetti più rilevanti del porro è la presenza di composti solforati tipici del genere Allium, responsabili non solo dell’aroma caratteristico, ma anche di numerosi effetti benefici. Tra questi composti rientrano sulfossidi e prodotti di degradazione come isotiocianati, indoli e tiosulfinati, noti per le loro proprietà antimicrobiche, detossificanti e antitumorali. Accanto a essi, il porro contiene flavonoli (in particolare glicosidi del kaempferolo), polifenoli e saponine steroidee: proprio da quest’ultima classe è stato recentemente isolato un nuovo saponoside con attività antinfiammatoria e gastroprotettiva, a conferma del valore nutraceutico dell’ortaggio.

L’azione antiossidante del porro deriva dalla combinazione di vitamina C, polifenoli e composti solforati, capaci di neutralizzare diversi tipi di radicali liberi. Questi elementi contribuiscono alla protezione delle cellule, al supporto della funzione immunitaria e alla riduzione dell’infiammazione cronica. Non meno importante è la sua potenziale attività antimicrobica: estratti di porro hanno mostrato efficacia nel limitare la crescita di alcuni microrganismi, suggerendo un ruolo anche nella sicurezza alimentare.

Le modalità di preparazione influenzano la conservazione dei composti bioattivi: le foglie verdi, le più ricche in antiossidanti, traggono vantaggio da cotture brevi e delicate, mentre bolliture prolungate possono ridurre il contenuto di vitamina C. Anche il genotipo e il periodo di raccolta determinano forti variazioni nella composizione chimica, rendendo il porro un alimento che riflette il territorio e le pratiche agronomiche.

Il porro si conferma così un ingrediente prezioso, capace di unire gusto, leggerezza e una notevole ricchezza fitochimica. Un alleato quotidiano della salute, discreto ma scientificamente sorprendente.

La ricetta: Bruschetta con porri e salsiccia

Ingredienti

500 g di porri

1 bicchiere di vino bianco

2 salsicce al finocchietto

1 filoncino di pane cotto a legna

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b

Dosi per 4 persone

Procedimento

Pulite e tagliate i porri a rondelle. Private le due salsicce della pelle e sbriciolatele grossolanamente in un recipiente. In una padella antiaderente, unire abbondante olio, i porri e la salsiccia. Tutto a fuoco alto, girare con un cucchiaio di legno e far rosolare. Aggiungere il vino bianco e sfumare. Aggiustare di sale. A questo punto abbassate la fiamma e fate cuocere con il coperchio per 10-12 minuti.

Tagliare il pane a fette, fatelo tostare con un goccio di olio in friggitrice ad aria. Quando sarà bello croccante servitelo con i porri e la salsiccia.

Vi consiglio un bel calice di vino rosso per accompagnare questo antipasto gustoso. Per gli amanti del peperoncino, potete aggiungerlo a piacimento.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

✦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

