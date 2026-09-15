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Porta Portese, Largo Ettore Rolli tra cemento e degrado: fontana spenta, cantieri fermi e una chiesa usata come deposito

Largo Ettore Rolli e il Giardino Fernanda Gattinoni sprofondano nell'abbandono. L'allarme di Ecoitaliasolidale

Federica Esposito - 15 Settembre 2026

Un deserto di cemento arroventato dove il decoro urbano è un miraggio, le opere d’arte contemporanea costate centinaia di milioni di lire fluttuano nell’immondizia e le testimonianze architettoniche del Seicento giacciono declassate a magazzino aziendale.

È il ritratto senza filtri di Largo Ettore Rolli e del vicino Giardino Fernanda Gattinoni, cerniera dello storico quartiere di Porta Portese, tracciato da Piergiorgio Benvenuti, presidente di Ecoitaliasolidale.

Nonostante le risorse stanziate e gli interventi tampone delle forze dell’ordine, l’area versa da mesi in uno stato di stallo manutentivo e degrado strutturale.

Bivacchi, cantieri infiniti e l’effetto “isola di calore”

I problemi quotidiani percepiti dai residenti del Municipio XII spaziano dalla sicurezza all’inagibilità dei servizi di base:

L’area giochi sbarrata: Lo spazio dedicato ai bambini risulta interdetto da mesi per lavori di ristrutturazione mai arrivati a dama, privando famiglie e piccoli del principale punto di aggregazione verde.

La pavimentazione-forno: La piazza è interamente ricoperta di piana cementizia e priva di alberature di mitigazione, trasformandosi d’estate in un piazzale invivibile per via delle altissime temperature irragiate.

Gli sgomberi inefficaci: Il blitz della Polizia Locale di fine luglio su cinque senza fissa dimora svela il limite dei soli controlli coattivi: un solo indigente ha accettato il circuito di assistenza socio-sanitaria del Comune, mentre l’area è tornata rapidamente alle condizioni pregresse.

I grandi sprechi: la fontana “catinella” e la chiesa mutilata

Al centro della denuncia figurano due monumenti-simbolo dello stallo della Capitale:

La fontana da 600 milioni fermata dopo pochi giorni: Disegnata dallo psichiatra Massimo Fagioli per il Giubileo del 2000, la struttura in bronzo dorato con quattro “catinelle” in plexiglass si è bloccata a poche settimane dall’inaugurazione. Oggi le semisfere contengono acqua verde stagnante, secchi, palloni e spazzatura che attirano piccioni e infestanti.

Lo sfregio a Santa Maria del Riposo al Portuense: Il vestibolo con la targa seicentesca della storica chiesa — scampata alle mutilazioni edilizie degli anni ’60 — giace dimenticato nel cantiere e utilizzato impropriamente come deposito.

Benvenuti sollecita Roma Capitale ed il Municipio XII affinché il nuovo piano di rigenerazione urbana includa la rimozione o ripristino della fontana spenta e la restituzione culturale dei resti di Santa Maria del Riposo alla collettività.

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