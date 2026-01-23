Poteri di Roma Capitale, l’altra riforma costituzionale che avanza senza coinvolgimento dei cittadini

Trenta associazioni e comitati e decine di esponenti del mondo civico, accademico, culturale, di Roma e non solo, chiedono al Sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana Gualtieri, al Presidente della Regione Lazio Rocca, ai Presidenti dei Municipi e a tutte le istituzioni e le forze politiche, di impegnarsi perché la riforma di Roma Capitale sia messa finalmente al centro di un dibattito con le cittadine e i cittadini romani.

Compresi quelli che si sono trasferiti per necessità abitative nei comuni limitrofi, riportando il progetto della governance all’ambito metropolitano (recentemente il Comune di Roma ha lanciato una consultazione della cittadinanza sulla nuova mappa dei quartieri di Roma, mentre nessuna iniziativa è stata avviata finora per una riforma che ha conseguenze ben più importanti e impattanti sulla vita dei cittadini).

L’Appello

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.