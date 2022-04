Precisazione sulla piscina di Via Manduria 21 (ex Azzurra 7)

Riceviamo e pubblichiamo

In merito all’articolo pubblicato su “Abitare A” (qui in fondo riportato, NdR) del mese di febbraio, la Società Azzurra 8 ssd arl informa di aver presentato nel 2018 un PPP (Partenariato Pubblico Privato) per la riqualificazione, la ristrutturazione e l’ampliamento dell’impianto natatorio di Via Manduria 21 (ex Azzurra 7).

La suddetta Società – costituita da ex lavoratori dell’impianto in questione, tutti con esperienza pluriventennale, con Amministratore Unico Francesco Pettini (atleta azzurro di nuoto degli anni 80 e attualmente, pluricampione italiano, vicecampione mondiale e primatista europeo di nuoto master) – ha lo scopo di restituire un ruolo fondamentale alle attività sportive e sociali del Quarticciolo. Nello specifico, il progetto presentato, ormai più di quattro anni orsono, prevede un investimento privato di oltre € 1.300.000, per il completo rifacimento dell’impianto con particolare riguardo al coefficentamento energetico e alle strutture studiate per i diversamente abili.

Il progetto di finanza è in fase di valutazione da parte dell’Urbanistica dalla quale si attende una risposta da più di 8 mesi. Il nostro augurio è che, l’insediamento della nuova Giunta Comunale, velocizzi la conclusione di un progetto innovativo pensato a totale vantaggio dei residenti del quartiere.

Francesco Pettini – Azzurra 8 SSD arl

Da Abitare A Febbraio 2022

Piscina di via Manduria l’impegno del Municipio

L’assessore allo Sport Marco Ricci informa che la Giunta si è impegnata a sollecitare il Comune «al reperimento di fondi europei per la ristrutturazione e riattivazione della piscina comunale di via Manduria, chiusa dal 2016, in mancanza dei quali si potrebbe fare anche “una pubblica manifestazione di interesse” per restituire un importante luogo di sport ai cittadini».