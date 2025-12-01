Premio Nazionale “La Stanza della Cultura” per racconto breve inedito – La premiazione

Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 16, il Centro Culturale Lepetit a Tor Tre Teste (via Roberto Lepetit, 86) ospita la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Nazionale “La Stanza della Cultura” per racconto breve inedito.

Conversano con i Vincitori: Francesco Sirleto, Stefano Federico e Maurizio Rossi

Consegna dei premi ai vincitori delle categorie Under 30, Under 50 e Over 50 e lettura di alcuni racconti

Saranno presenti i membri della Giuria: Francesco Sirleto, scrittore, presidente; Maurizio Rossi, poeta, critico letterario; Vincenzo Luciani, editore; Stefano Federico, associazione Pilloleart, Giorgio Grillo e Maria Mimmo, Centro Culturale Lepetit, don Domenico Vitulli, parroco San Tommaso d’Aquino)

Tutti i partecipanti riceveranno una copia dell’Antologia con i racconti dei primi 5 classificati di ogni sezione della 1ª Edizione.

https://poetidelparco.it/premio-nazionale-stanza-della-cultura-per-racconto-breve-i-vincitori/

INFO: 3355788173 (Giorgio Grillo)

