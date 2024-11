Premio Roma per i Giovani, al via la call

Mercoledì 13 novembre alle 18.30, presso il Centro culturale Zalib (Via della Penitenza, 35- Roma) è prevista la presentazione pubblica della call “Premio Roma per i Giovani- Visioni Future per la Capitale”.

Il lancio di questa prima edizione del “Premio”, da parte dell’Associazione Zip_Zone – in accordo con Zètema Progetto Cultura incaricata da Roma Capitale – è una call pubblica aperta a giovani tra i 15 e i 25 anni che vivono, studiano o lavorano a Roma.

Il concorso invita i giovani a mettere in gioco il proprio talento per proporre idee che uniscano creatività e innovazione, con l’obiettivo di ripensare e migliorare le dinamiche della città in cui viviamo, immaginare futuri possibili dove piccoli e grandi cambiamenti possano contribuire a trasformare Roma in una capitale più vivibile, sostenibile, inclusiva e a misura di ragazze e ragazzi.

La scadenza delle candidature è fissata al 6 dicembre 2024, ore 18.

Per ulteriori INFO e DETTAGLI.

