I soci ed amici dell’APS Fogolâr Furlan di Roma, sono invitati Venerdì 16 Giugno 2023 ore 18.00, in sala Roma – Sede UnAR inVia Ulisse Aldrovandi n. 16, alla Presentazione della Biblioteca Delfiniana nel Palazzo arcivescovile di Udine da parte del Mons. Sandro Piussi – Direttore degli archivi e delle biblioteche del palazzo arcivescovile di Udine e a cura dell’ Arch. Giorgio Della Longa-Consigliere del Fogolâr Furlan di Roma e Conservatore del Palazzo.

La biblioteca Delfiniana verrà introdotta in relazione al Palazzo già Patriarcale della città di Udine ma anche facendo riferimento alla biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli.

Verrà presentata sotto l’aspetto della storia dell’arte, tanto importante è la manifestazione di arte e architettura della biblioteca voluta dal Patriarca d’Aquileia Dionisio Dolfin.

Il 2 agosto 1711, il patriarca, ristrutturato e ampliato il palazzo patriarcale udinese, realizzò una monumentale biblioteca che dotò di 9000 volumi di scienza.

La biblioteca patriarcale fu concepita e fermamente voluta come un’istituzione culturale aperta al pubblico e liberamente fruibile.

Verrà segnalato il suo buon stato di conservazione che la rende, insieme alla Galleria del Tiepolo nello stesso palazzo, uno degli insigni luoghi d’arte più visitati della città.

Verrà presentato anche il ricchissimo contenuto di volumi, alcuni di grande pregio storico ed artistico. A riguardo alle collezioni librarie presenti verrà anche presentato un video che le illustra.

Il Programma delle attività

Saluti Istituzionali:

Francesco Pittoni – Presidente APS Fogolar Furlan di Roma

Presentazione:

Mons. Sandro Piussi – Direttore degli archivi e delle biblioteche del palazzo arcivescovile di Udine

Conduce:

Arch. Giorgio Della Longa – Consigliere del Fogolâr Furlan di Roma e Conservatore del Palazzo arcivescovile di Udine

Cenni biografici.

Sandro Piussi (Udine, 1948), già dottore di ricerca in Archeologia cristiana presso l’Università di Trieste, presbitero della Arcidiocesi di Udine, è dal 1998 direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali, dirige gli Archivi e le Biblioteche Diocesane e del Seminario Arcivescovile, membro dell’Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli, insegnante presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine, membro della Deputazione per la Storia Patria del Friuli e dell’Istituto di Storia sociale e religiosa di Gorizia.

Prenotazione obbligatoria tramite l’email: fogolaroma@gmail.com entro il 14 Giugno 2023

Per altre info:

Segreteria dell’Associazione di Promozione Sociale Fogolâr Furlàn di Roma

Via U. Aldrovandi , 16 e 16 bis – 00197 Roma

– www.fogroma.it – fogroma@tiscali.it /

Tel.: 0039 06 322.66.13